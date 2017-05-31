Кто дает разрешение на такие киоски?

27 мая 2017г. жильцы домов № 10 обнаружили у себя во дворе киоск, не имеющий бетонного фундамента размером 4 метра на 3,5 метра,примыкающий к кафе «Манасян».

Данный киоск, расположился прямо на асфальтированном пешеходном переходе предназначенный для жильцов дома, загородив нам проход к асфальтированным дорожкам.

Очевидцы соседи утверждают, что данный киоск привез хозяин кафе «Манасян» и ресторана «Ереван», который по нашим сведениям,имеет депутатский мандат. Мы все крайне возмущены и напуганы происходящим, тому, что наш двор коммерсант «Манасян» решил превратить в сборище всех мимо проходящих людей, таксистов и всех жителей города желающих выпить алкогольные напитки и полакомиться фаст-фудом, а такжешашлыком, который по всей видимости, не продается в кафе. В связи с чем, вокруг данного киоска будет очередь из подъезжающих автомобилей, людей, груды мусора и нашим детям негде будет играть во дворе. Годами ранее кафе «Манасян» уже пристроил к своему кафе летник, теперь хозяин кафе с каждым годом решил захватывать землю нашего двора и пристраивать свои бизнес.

Каким образом он получает на это разрешения в акимате ? Кто дал эти разрешения ему ?

В прошлом году в нашем дворе благодаря акимату было проведено благоустройство двора все пешеходные дорожки и подъездные пути были заасфальтированы. Хозяин кафе «Манасян» хорошо устроился за счет нас, то есть поставил свои киоск перегородив нам путь к асфальтированной дороге, прямо на асфальтированной парковке и мы все должны будем обходить его киоск и терпеть весь мусор, который будет оставляться приехавшими к нему посетителями, не удивимся и тому, что этот предприимчивый бизнесмен завтра будет работать круглосуточно и все бомжи вокруге будут собираться возле его киоска и нашего дома, а выходя с утра из своих домов мы будем видеть весь ночной мусор и обходить данный киоск по грязи, чтобы подойти к асфальтированным пешеходным дорожкам, а по ночам слушать звуки подъезжающих машин криков людей. Возле его ресторана «Ереван» очень много места, там даже у него организованна парковка для всей его автомобильной техники (камазы, эксковаторы, бульдозеры и.т.д) неужели ему не хватает места, почему жильцы нашего дома и наши дети должны страдать от него и так терпим всех посетителей кафе так еще и во дворе у нас будет перевалочный пункт для общепита и мало ли чем он там будет торговать.

Уважаемая редакция! Прошу Вас, нам помочь убрать с нашего двора этот огромный безобразный киоск, который вероятнее всего установлен в нарушение всех строительных и санитарных норм, то есть коррупционным путем.