Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года. Целевой вариант. Минэкономразвития предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.

Министерство экономического развития России закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Об этом в среду, 31 мая, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на целевой вариант макропрогноза до 2035 года.

Вариант предусматривает, что рост экономики будет повышаться за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости предполагается достигать в том числе и за счет повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

За счет этого к 2035 году число пенсионеров сократится на 23 процента или на 7 млн человек по сравнению с 2017, а занятых станет на 1 млн больше. Без этих мер к 2035 году пенсионеров в России стало бы на 5,4 млн человек больше, а число занятых сократилось на 3,2 млн человек.

Повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий: их соотношение к зарплате упадет с текущих 35 процентов до 22 процентов, указывает газета.

Реальные доходы достигнут докризисного уровня к 2022 году

Рост российской экономики в ближайшие 20 лет будет невыдающимся, а зарплаты и доходы станут расти еще медленнее. Если реформы будут реализованы, то к 2026 году экономический рост составит 3,5 процента. Тогда реальных доходы населения, которые за последние три года упали на 10 процентов, достигнут уровня 2013 года только к 2022 году.

Согласно документу, за 20 лет доходы в сравнении с 2016 годом должны увеличиться на 55 процентов, реальные зарплаты — на 56,5 процентов, экономика — на 78 процентов, а пенсии на 2,5 процента. До 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться и начнут расти только в 2024 году — в итоге к 2035 году они останутся на 4 процента ниже уровня 2013 года.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят о фактическом замораживании пенсий на 20 лет и называют этот сценарий очень жестким и социально опасным.

Предложения Кудрина

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина предложил повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Такая мера поможет сократить численность пенсионеров в России на 9 процентов или 3,87 миллиона человек до 38,52 миллиона. Авторы программы также предложили ужесточить условия получения пенсии, увеличив трудовой стаж, необходимый для начисления страховой части пенсии, с 15 до 20 лет.

Эксперты указали, что за 2014-2016 годы средняя пенсия в России сократилась на 7 процентов в реальном выражении до 34 процентов от средней зарплаты. Они предлагают поддерживать пенсии на сегодняшнем уровне.

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