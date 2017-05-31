В Уральске травмпункты будут принимать пациентов по определенным дням
После открытия новой больницы жители Уральска должны знать регламент работы травмпунктов, чтобы получить помощь. Приказом облздрава определены дни, в которые можно обращаться в областную или в городскую клинические больницы.
Об это «УН» сообщила заместитель управления здравоохранения по ЗКО Нуржамал Жумагулова.
— С открытием городской многопрофильной больницы оказание экстренной помощи в травмпункте разделено по дням недели, — рассказала Нуржамал Жумагулова. –В понедельник, четверг и субботу прием экстренных пациентов с травмами проводится в городской многопрофильной больнице. В остальные дни — в областной клинической больнице.
При самообращении с тяжелыми травмами помощь оказывает дежурный персонал круглосуточно в областной клинической больнице и городской многопрофильной больнице.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
вы бы товарищи чиновники еще бы там возле новой больницы сделали нормальную парковку и подъездные пути, а то что имеется, это просто имитация и очередной ляп и профнепригодность городского архитектора, ГАСК, застройщиков и т.д. вниз по карьерной лестнице: дорога №2 вроде называется та дорога которая проходит к этой новой многопрофильной больнице, так вот она со стороны 6 мкрн. начинается еще более или менее подходящей для эксплуатации, т.е. свободная ширина на два авто, но когда подходит к больнице, тот тут-то и попали в просак выше указанные лица, она вынуждена сузиться из-за тоненькой, узенькой парковки, еще и в яме((((
Планируйте получение травм с учетом дней недели и графика работы врачей!
отдельное слово про родильные покои этой МНОГОпрофильной больницы: во-первых начну с заезда— этот аташка на воротах уже устал каждый раз: выходить из будки, открывать эти ворота и закрывать их в ручную перед каждым автомобилем, будь то скорая или представители новоиспеченной мамаши —- может вообще держать ворота открыми постоянно или хотя бы в дневное время? туда же просто так никто не заезжает потусоваться на парковке!! да и если заедет кто-либо покемарить в авто (хотя конечно маловероятно) то вам жалко что ли парковочного места, там места целый гектар. или вообще надо было метра два отступить от зданий больницы и поставить так забор, а уже за забором оставить эту парковку и люди сами там парковались бы молча, не гоняя этого старика ворота окрывать (он еще каждый раз спрашивает, зачем приехали в роддом, ворчит, открывает ворота, как-будто к нему лично домой приехали.
и 2-е это сам зал, вернее подсобка для выписки новорожденных, где вынуждены ютиться папаши и вся родня. в принципе если рожают/выписывают там всего лишь одного ребенка в час, то еще как-то можно уместиться там 10-15 чел. с букетами,конфетами,шарами,детьми, но места для радостного фото увы не будет, по крайней мере все не поместяться в кадр, да и оформление этой коморки ужасное, офисное. ну а если выписывают как сейчас друг за другом в течении двух часов, то там треш, а завтра зимой вообще к…н(((
неужели нельзя было запланировать в таком огромном здании нормальную торжественную выписную комнату??? с картинками, барельефами, полезными стендами и брошюрками, ведь рождение ребенка это же не рядовое событие, похода за хлебом в магазин (хотя и простая продажа хлеба сейчас уже красива: вы не пойдете в стремный,узкий, не красивый магазин за хлебом, а пойдете в красивый магазин, где красивые удобные полки, большой выбор хлеба и т.д.) охота чтоб выписка/рождение запомнилось, чтоб люди узнавали через года это событие и здание, например как наш загс или каз.драмтеатр, дом Карева (замахнулся конечно чуток)
ведь рождение ребенка это же не рядовое событие,—
Это абсолютное рядовое событие, закон природы в действии.
Не рядовое событие, если бы, родился марсиянин:-):-)
Персонала на два травмпункта не хватает.
Зачем такие сложности людям устроили? В экстренном случае, теперь, надо ещё и знать в какой день куда ехать…ошибёшся, так и будешь мотаться со сломаными конечностями из одной больницы в другую. А время упущено.
Несколько лет планировали и строили эту новую больницу, а о дополнительных единицах врачебного персонала не удосужились позаботиться. Вот вам и хвалёное ирменовское правление.
А че воскресенье выходной не сделали ????
А зачем большой зал для выписки они лучше сделают большие просто огромные никчему нинужные холы как там сам был там в больнице и обалдел зачем такая площадь просто чтоб использовать ее как коридор?так сколько зимой за них за отопление платить еще
Пункты есть. Еще бы квалифицированных специалистов туда!
И как чел с сотрясением мозга или сломаной ногой должен сообразить, куда ему ехать???? Калкндарик при себе держать с отмеченными крестиком днями??? Если есть два травмопукта, то надо круглосуточно всем работать! Город разросся и ехать из одного конца в другой человеку с трвмой тяжело!!!