В Уральске травмпункты будут принимать пациентов по определенным дням

После открытия новой больницы жители Уральска должны знать регламент работы травмпунктов, чтобы получить помощь. Приказом облздрава определены дни, в которые можно обращаться в областную или в городскую клинические больницы.

Об это «УН» сообщила заместитель управления здравоохранения по ЗКО Нуржамал Жумагулова.

— С открытием городской многопрофильной больницы оказание экстренной помощи в травмпункте разделено по дням недели, — рассказала Нуржамал Жумагулова. –В понедельник, четверг и субботу прием экстренных пациентов с травмами проводится в городской многопрофильной больнице. В остальные дни — в областной клинической больнице.

При самообращении с тяжелыми травмами помощь оказывает дежурный персонал круглосуточно в областной клинической больнице и городской многопрофильной больнице.

Екатерина ЛИТВЯКОВА