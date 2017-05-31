В Уральске 1400 юных артистов и музыкантов пройдут парадом по площади

Шествие приурочено ко Дню защиты детей. Оно начнётся 1 июня в 10.00 часов и завершится в 12.30.

Главный организатор шествия – директор Центра дополнительного образования «Оркен» Айболат Кужангалиев рассказал «УН», что в параде детства примут участие одарённые дети, которые поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Специально для праздника все они подготовили по одному концертному номеру.

— Участниками парада детства станут воспитанники музыкальных школ, танцевальные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли и детские оркестры – 1000 ребят из города Уральска и 400 — из районов ЗКО (из Зелёновского района, Теректинского, Бурлинского, Акжайыкского, Чингирлауского), — высказался Айболат Кужангалиев. — Парад детства пройдёт одновременно по всей республике, это массовая акция приурочена ко Дню защиты детей.

Праздничное действо развернётся на площади имени Абая. Творческие детские коллективы пройдут парадом от улицы Гумара Караша до улицы Сарайшык – каждый из коллективов во время движения колонны будет демонстрировать свой, специально приготовленный номер.

Людмила КАЛАШНИКОВА