В Уральске началось благоустройство дворовых территорий за счёт местного бюджета

Три подрядчика, по данным городского ЖКХ, уже приступили к ремонту дворов в микрорайонах «Строитель», дома №№ 40, 41, 42, 43 и «Северо-Восток», дома №№ 27,28,33 и по улице Павлодарской, дома №№ 1, 3, 3/1.

Всего, как сообщили «УН» в акимате города Уральска, в 2017 году по городу планируется благоустроить 20 дворовых территорий, в том числе 3 переходящих с 2016 года, на общую сумму свыше 507 миллионов тенге.

Какие виды работ будут выполнены на эти деньги?

Во всех 20 дворах будут заасфальтированы подъездные пути и парковки, а также установят урны и скамейки возле каждого из подъездов.

Во дворе домов №40,41,42,43 в микрорайоне «Строитель» благоустроительные работы кипят уже вторую неделю. За это время подрядчик – ТОО «Айдана» уже успел сделать многое: строители установили практически все бордюры по периметру и уложили асфальт на большей части парковок и подъездных путей.

Однако жителей вышеуказанных дворов эта быстрота не очень впечатляет.

Увидев фотокорреспондента с камерой в руках в своём дворе, женщины домов №41, 42 начинают кричать с балконов:

— Спросите у строителей, почему они бордюры не укрепляют? Асфальт положили – весь в крупных камнях, завтра он весь раскрошится, и мы опять останемся без дороги. Мы 32 года ждали этого благоустройства. А нам его делают тяп-ляп.

Однако ни одна из женщин выйти поговорить с журналистом и строителями во двор не вышла.

Начальник строительного участка Корьюн Бояхчан в ответ на претензии жильцов отвечает возмущённым: «Работаем от зари до зари, а им всё никак не угодишь!»

— Мы 15 дней всего здесь работаем, а уже выполнили 70 процентов работы, – объясняет он. – Асфальт крупнозернистый, потому что это первый слой. Скоро сделаем второй, он будет ровный, как стекло. И бордюры укрепим, у нас ещё целый месяц до сдачи объекта.

Вместе с Корьюном Бояхчаном мы обходим территорию близ домов, которую они благоустраивают.

— Сколько денег нам выделили, сказать не могу, сметы у меня нет, — говорит он. – Работаем 15 человек, кладём асфальт на площади больше 3 тысяч квадратных метров.

Возле дома №43 строители выковыривают уже вмурованные в землю бордюры.

— Тут по проекту был закруглённый переход, а аким области попросил нас переделать его на прямой, чтобы места для парковки машин стало больше, — объясняет начальник участка эту неожиданность. – Сделаем, главное, чтобы людям удобно было…

Благоустройство дворовой территории близ домов №№27,28 и 33 в микрорайоне «Северо-Восток» тоже идёт уже больше 10 дней. Но здесь строители – ТОО «Ануш Курылыс» — выполнили меньший объём работы: они установили бордюры по всему периметру двора. Но к укладке асфальта даже не приступали.

— Наш двор сложный, он находится как будто в яме, — говорит в защиту подрядчика помощник председателя жилищного кооператива «Чайка» Ержан Нагуманов. – После дождей вода стоит по всем дорогам. Поэтому они у нас были убитые, в ямах и ухабах. Пока строители их выровняли, грунт распределили, две недели пролетели.

Начальник этого строительного участка Арташес Манасян рассказал «УН», что общая площадь, которую они должны заасфальтировать, составляет свыше 5 тысяч квадратных метров.

— Работаем практически без выходных, — говорит он. – Но погода не всегда нас радует – когда дождь пройдёт, грязь стоит чуть не по колено. По проекту двор мы должны сдать в первой половине июля. Если будет сухо, в сроки уложимся.

По данным отдела ЖКХ Г. Уральска, в 2015 году работы по благоустройству дворовых территорий не производились. В 2016 году было благоустроено 17 дворовых территорий на общую сумму 247,8 млн. тенге.

Дворы, которые благоустроят в 2017 году

1 Достык 216/1, 216/2, 218, 216, пр.Евразия 35/1 ТОО «Айдана» 2 ул.Гагарина 34, 36, ул. Сейтек 26 ТОО «Айдана» 3 ул.Просторная 4,6,8 ТОО «Элит Строй-21 4 мкр. С.Восток 35 ТОО «Айдана» 5 4 мкр. 18 ТОО «Айдана» 6 ул.Матросова 54,52, ул.Чайкиной 18, ул.Ватутина 53 ТОО «Элит Строй-21 7 Северо-Восток 27,33,28 ТОО

«Ануш Курылыс» 8 ул.Павлодарская 1,3,3/1 в г.Уральск ЗКО ТОО «Элит Строй-21 9 пр.Достык 232, ул.К.Аманжолова 135,137 ТОО «Айдана» 10 мкр.Строитель 40,41,42,43 ТОО «Айдана» 11 ул.Ружейникова 9 Идут конкурсные процедуры 12 ул.Демократическая 1/1 Идут конкурсные процедуры 13 ул.Поповича 3, Гагарина 40,42,38 Идут конкурсные процедуры 14 пр.Евразия 44, 46, 48 Идут конкурсные процедуры 15 ул.Камышина 78, ул.Л.Толстого 33, ул.8 Марта 129 Идут конкурсные процедуры 16 ул.Мухита 46/3,46/4, ул.Досмухамбетова 77/1 Идут конкурсные процедуры 17 пр.Евразия 115, 117, Ярославская 12 (переходящий) ТОО «СПП «Жаса» 18 ул.Матросова 56, Тюленина 43 (переходящий) ТОО «Айдана» 19 4-й мкр. д.30 31 (переходящий) ТОО «Проект Жол 20 ул.Жангир хана 17, ул.25-Чапаевская дивизия 6 Заказчик

Акимат п.Зачаганск

Дворы, которые были благоустроены в 2016 году