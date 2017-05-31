В ЗКО начальника ЖКХ приговорили к трём годам лишения свободы

В связи с амнистией руководитель отдела ЖКХ Жангалинского района Нурлан Бейсов отбудет в исправительной колонии общего режима 9 месяцев вместо назначенных судом трех лет.

В феврале этого года Нурлан Бейсов был задержан за получение взятки в размере 50 тысяч тенге. За эти деньги чиновник должен был посодействовать в приватизации жилья своему односельчанину.

Как сообщили в областном суде, оглашение приговора в отношении бывшего руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог состоялось 30 мая.

— Согласно материалам дела, в сентябре 2014 года Н.Бейсов, работая в должности начальника районного отдела ЖКХ, получил от гражданина «К» 50 000 тенге за содействие в его дальнейшем проживании и последующей легализации проживающего дома, находящегося в собственности другого лица», — говорится в сообщении облсуда. – В феврале текущего года Бейсов, по требованию гражданина «К» о возврате денег за не выполненное обещание, был задержан при передаче 10 000 тенге сотрудниками антикоррупционной службы.

Суд признал Нурлана Бейсова виновным по ст.177 ч.3 п. «г» УК – «Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения».

Бейсов приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества. Назначая наказание подсудимому, суд учёл общественную опасность деяния, раскаяние в содеянном и наличие на иждивении двух детей.

— В связи с амнистией срок наказания сокращен на 1/4 часть и окончательно составил 9 месяцев, — сообщили в суде.

Екатерина ЛИТВЯКОВА