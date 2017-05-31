В ЗКО с капитана, избившего мужчину сняли погоны

ДВД ЗКО провели служебную проверку в отношении участковый села Успеновка Самата Жалмагамбетова. Его действия были признаны незаконными, а его начальство ожидает служебная проверка. Кстати им ещё и припомнили о « писающем полицейском».

Начальник ДВД ЗКО, генерал Максудхан Аблазимов возглавил консультативно- совещательный совет, на котором был рассмотрен поступок капитана полиции Самата Жалмагамбетова.

— Такие сотрудники полиции, как Самат Жалмагамбетов не в лучшем свете выставляют работу правоохранительных органов, — отметил генерал Аблазимов. – Как после такого наше население будет верить нам?

Начальник Бурлинского РОВД Арман Мухамедьяров, в ведомстве которого и находился участковый села Успеновка Самат Жалмагамбетов, характеризует последнего с положительной стороны.

— Работает он в Успеновке с 2013 года, раскрываемость у него хорошая, — говорит Арман Мухамедьяров. – Тем не менее его поступок не соответствует этике сотрудника правоохранительных органов и по решению дисциплинарного совета он уволен из рядов сотрудников правоохранительных органов. Я лично, как руководитель с себя вины за произошедшее не снимаю.

Не снял с полковника Мухамедьярова вины и генерал Аблазимов, а заодно и припомнил ему о « писающем полицейском», который прославился в начале февраля этого года благодаря популярному мессенджеру WhatsApp , а заодно и благодаря СМИ, которые в момент растиражировали эту новость.

— В этом году у вас сразу два происшествия с сотрудниками, — говорит генерал Аблазимов. – И если в первом случае молодой полицейский был пьян, то здесь совершенно трезвый и опытный полицейский на ровном месте совершил недостойный поступок.

Кроме увольнения из рядов правоохранительных органов капитана Жалмагамбетова, конссовет предложил провести служебную проверку в отношении руководителя Бурлинского РОВД и в отношении начальника местной полицейской службы Бурлинского района. Результаты проверки будут известны СМИ сразу после ее окончания.

Напомним, что 25- летний житель города Аксай Эльдар Мукашев пожаловался на то, что его избил полицейский.

Если вы не знакомы с историей Эльдара Мукашева, перейдите по следующем ссылкам:

1) «Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский ( видео)

4) ДВД ЗКО прокомментировало скандальное видео с участием полицейского

5) Участковый из ЗКО, которого обвиняют в избиении мужчины, прокомментировал ситуацию ( аудио)

Если вы забыли историю « писающего полицейского», то кликните на:

Акмарал ШАЯХМЕТОВА