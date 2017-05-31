В ЗКО с капитана, избившего мужчину сняли погоны
ДВД ЗКО провели служебную проверку в отношении участковый села Успеновка Самата Жалмагамбетова. Его действия были признаны незаконными, а его начальство ожидает служебная проверка. Кстати им ещё и припомнили о « писающем полицейском».
Начальник ДВД ЗКО, генерал Максудхан Аблазимов возглавил консультативно- совещательный совет, на котором был рассмотрен поступок капитана полиции Самата Жалмагамбетова.
— Такие сотрудники полиции, как Самат Жалмагамбетов не в лучшем свете выставляют работу правоохранительных органов, — отметил генерал Аблазимов. – Как после такого наше население будет верить нам?
Начальник Бурлинского РОВД Арман Мухамедьяров, в ведомстве которого и находился участковый села Успеновка Самат Жалмагамбетов, характеризует последнего с положительной стороны.
— Работает он в Успеновке с 2013 года, раскрываемость у него хорошая, — говорит Арман Мухамедьяров. – Тем не менее его поступок не соответствует этике сотрудника правоохранительных органов и по решению дисциплинарного совета он уволен из рядов сотрудников правоохранительных органов. Я лично, как руководитель с себя вины за произошедшее не снимаю.
Не снял с полковника Мухамедьярова вины и генерал Аблазимов, а заодно и припомнил ему о « писающем полицейском», который прославился в начале февраля этого года благодаря популярному мессенджеру WhatsApp , а заодно и благодаря СМИ, которые в момент растиражировали эту новость.
— В этом году у вас сразу два происшествия с сотрудниками, — говорит генерал Аблазимов. – И если в первом случае молодой полицейский был пьян, то здесь совершенно трезвый и опытный полицейский на ровном месте совершил недостойный поступок.
Кроме увольнения из рядов правоохранительных органов капитана Жалмагамбетова, конссовет предложил провести служебную проверку в отношении руководителя Бурлинского РОВД и в отношении начальника местной полицейской службы Бурлинского района. Результаты проверки будут известны СМИ сразу после ее окончания.
Напомним, что 25- летний житель города Аксай Эльдар Мукашев пожаловался на то, что его избил полицейский.
Если вы не знакомы с историей Эльдара Мукашева, перейдите по следующем ссылкам:
1) «Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский ( видео)
4) ДВД ЗКО прокомментировало скандальное видео с участием полицейского
5) Участковый из ЗКО, которого обвиняют в избиении мужчины, прокомментировал ситуацию ( аудио)
Если вы забыли историю « писающего полицейского», то кликните на:
- http://www.uralskweek.kz/2017/02/02/vot-v-takom-vide-xodyat-policejskie-v-g-aksaj/
- http://www.uralskweek.kz/2017/02/03/v-zko-lezhachego-policejskogo-iz-aksaya-uvolili/
- http://www.uralskweek.kz/2017/02/03/uvoleny-dvoe-nachalnikov-lezhachego-policejskogo-nakazanym-eshhyo-troe-v-burlinskom-rovd-i-dvd/
Акмарал ШАЯХМЕТОВА