Когда дождёмся благоустройства сквера имени Пушкина?

Власти ещё весной обещали, что в сквере Пушкина будет проведено благоустройство на сумму 50 миллионов тенге. Но… пока в сквере всё по-старому. Когда дойдут 50 миллионов тенге на реставрацию памятника и парка по назначению? Или эти деньги уже в кармане у кого-то?

Сергей АСТАФЬЕВ