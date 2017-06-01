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Опубликовано: Чт, Июн 1st, 2017
130 Народные новости

Когда дождёмся благоустройства сквера имени Пушкина?

Власти ещё весной обещали, что в сквере Пушкина будет проведено благоустройство на сумму 50 миллионов тенге. Но… пока в сквере всё по-старому.  Когда дойдут 50 миллионов тенге на реставрацию памятника и парка по назначению? Или эти деньги уже в кармане у кого-то?

Сергей АСТАФЬЕВ

Один комментарий
  1. Пушкин Отель Уральск Реалити says:
    1 июня 2017 в 17:11

    Я памятник себе воздвиг нерукотворный))))

    Считаю это пиаракция отеля Пушкин. Тем самым они хотели заявить о себе. Думаю гости города только ради сфоткатся около паятника приезжают.
    Советую оставить все как есть и накрыть стеклянным куполом, чтобы никто надписи не смог стереть.

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