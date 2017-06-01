Когда дождёмся благоустройства сквера имени Пушкина?
Власти ещё весной обещали, что в сквере Пушкина будет проведено благоустройство на сумму 50 миллионов тенге. Но… пока в сквере всё по-старому. Когда дойдут 50 миллионов тенге на реставрацию памятника и парка по назначению? Или эти деньги уже в кармане у кого-то?
Сергей АСТАФЬЕВ
Я памятник себе воздвиг нерукотворный))))
Считаю это пиаракция отеля Пушкин. Тем самым они хотели заявить о себе. Думаю гости города только ради сфоткатся около паятника приезжают.
Советую оставить все как есть и накрыть стеклянным куполом, чтобы никто надписи не смог стереть.