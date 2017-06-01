Сделай платеж на Kaspi.kz — выиграй Ipad и поездку в Алматы!

Оказывается, оплачивая коммуналку и другие услуги, можно не только сэкономить на комиссиях, но и заработать бонусы. Все, кто платит на сайте Kaspi.kz за мобильный телефон, детский садик и еще 450 видов услуг получают часть денег обратно в виде бонуса.

Чтобы уральцы могли лучше познакомиться с этим замечательным сервисом, Kaspi предлагает жителям города и области стать участниками уникальной акции. Среди клиентов, которые сделают в течение месяца платеж на сайте Kaspi.kz, будет разыграно 6 призов. Это 5 планшетов iPad и самый главный приз — поездка в Алматы.

— Поездка в Алматы – это не просто экскурсия. Это уникальная возможность посетить офис Kaspi и познакомится с нашей командой, которая развивает сервис Платежи на Kaspi.kz. Мы покажем гостю, как работаем и познакомим с Михаилом Ломтадзе. Фотоотчет об этой поездке мы обязательно опубликуем на официальных страницах «Уральской Недели» и в соцсетях, — сообщили в пресс-службе компании.

Для участия в акции достаточно сделать любой платеж на сумму от 1000 тенге в период с 1 по 30 июня на сайте Kaspi.kz. Зарегистрироваться на сайте можно по номеру телефона, для этого не обязательно быть клиентом Kaspi. Победители конкурса будут выбраны компьютером случайным образом.

Для работы над этим материалом сотрудники редакции «Уральской недели» перепроверили информацию, оплатив, не выходя из офиса, на сайте Kaspi.kz коммунальные услуги, услуги детского сада, пополнили баланс своих мобильных телефонов. На сайте уже есть закладки многих местных поставщиков коммуслуг, городских детских садов, косметических компаний, интернет магазинов и операторов сотовой связи.

Итак, если вы хотите платить с выгодой для себя, а также получить приз и стать героем нашей статьи о приключении уральца в Алматы — регистрируйтесь на Kaspi.kz!