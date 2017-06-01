Стали известны подробности штрафа прихожанина мечети в Уральске

Прихожанин мечети в Уральске, оштрафованный судом, за воспрепятствование законной религиозной деятельности, на самом деле не является членом религиозной секты и был оштрафован за то, что вступился за другого прихожанина.

Об этом сообщил Ануарбек Галимов, который позвонил в редакцию и сообщил, что был свидетелем события.

— Я знаю этого прихожанина. Он регулярно посещает мечеть. В тот день имам сделал замечание одному молодому человеку, который и произнес после молитвы вслух слово «Ауминь». Мужчина сказал имаму, что мечеть это дом для всех мусульман и не стоит их делить на «правильных» и «неправильных». Имам вызвал полицию, приехали сотрудники управления по делам религии и почему-то сотрудник управления по борьбе с экстремизмом ДВД ЗКО. Именно под диктовку этого сотрудника полиции и заполнялся протокол. Почему-то привлекли к ответственности именно того мужчину, который заступился за парня. Сам он живет в дачном поселке, у него трое детей и зарабатывает он ремонтом автомобилей. Никакой он не деструктивный и не воинственный, — сказал Ануарбек Галимов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске прихожанин был оштрафован за то, что вслух произнес слово «Ауминь» после молитвы. Как сообщалось в пресс-релизе ДВД ЗКО это имам расценил как проявление нетрадиционного вероисповедания и вызвал полицию. Также в пресс-релизе полиции сообщалось о том, что оштрафованный мужчина является сторонником деструктивного течения ислама.