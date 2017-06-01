Стали известны подробности штрафа прихожанина мечети в Уральске
Прихожанин мечети в Уральске, оштрафованный судом, за воспрепятствование законной религиозной деятельности, на самом деле не является членом религиозной секты и был оштрафован за то, что вступился за другого прихожанина.
Об этом сообщил Ануарбек Галимов, который позвонил в редакцию и сообщил, что был свидетелем события.
— Я знаю этого прихожанина. Он регулярно посещает мечеть. В тот день имам сделал замечание одному молодому человеку, который и произнес после молитвы вслух слово «Ауминь». Мужчина сказал имаму, что мечеть это дом для всех мусульман и не стоит их делить на «правильных» и «неправильных». Имам вызвал полицию, приехали сотрудники управления по делам религии и почему-то сотрудник управления по борьбе с экстремизмом ДВД ЗКО. Именно под диктовку этого сотрудника полиции и заполнялся протокол. Почему-то привлекли к ответственности именно того мужчину, который заступился за парня. Сам он живет в дачном поселке, у него трое детей и зарабатывает он ремонтом автомобилей. Никакой он не деструктивный и не воинственный, — сказал Ануарбек Галимов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске прихожанин был оштрафован за то, что вслух произнес слово «Ауминь» после молитвы. Как сообщалось в пресс-релизе ДВД ЗКО это имам расценил как проявление нетрадиционного вероисповедания и вызвал полицию. Также в пресс-релизе полиции сообщалось о том, что оштрафованный мужчина является сторонником деструктивного течения ислама.
Я не пойму от этого что потолок упадёт если вслух произнести это слово? Я вообще далёк от этой темы и могу только с иронией относится к этой теме но вижу что уже там людям не до шуток. Имам вызвал полицию! Как теперь люди будут к нему относиться?
а что ему надо было говорить ему?! так и так мусульмане говорят же АУМИН… а что тогда надо говорить разъясните тогда. и вообще если на то пошло, то ни в одном Законе не запрещено говорить слово АУМИН. а что не запрещено законом, то разрешено…
Наказывают всегда тех, кто лезет не в свое дело.
Именно такие опасны. Имам это хорошо знает,
Он изучал психологию по оболваниваю масс.
Вот и наказал его, что бы больше не высосывался.
Стыдно должно быть прихожанину которого оштравовали и имаму тоже. Потому что прихожанин должен был послушаться имама, так как имам человек который отвечает за жамагат, но с другой стороны стыдно должно быть и имаму так как не надо было оштрафовать, теперь полицейские от него не отстанут. Потом удивляемся почему молодеж не идет в мечеть учиться, а идет за теми кто заблудился, потому что и там свободы нет. Придумали имамы слово «Традиционный Ислам» , и всему народу голову морочат, а ведь такого термина и не было вообще в нашей религии. Если говорить что у каждого народа должна быть традиционный ислам то мазхаб которого мы держимся Абу Ханифа. А он был персидом, и он никогда не говорил о традиционном исламе.