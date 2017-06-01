В полиции Уральска появились прозрачные кабинеты для допросов (ВИДЕО)

В здании полиции Уральска появились прозрачные кабинеты для допросов задержанных. Теперь родственники задержанных могут видеть, как проводится допрос и тут же пожаловаться дежурному прокурору при необходимости.

В УВД Уральска сейчас установлены три прозрачных кабинета. Все кабинеты оборудованы видеокамерами, изображение с которых транслируется на большой экран в холле здания.

«Все следственные действия выносятся на экран телевизора одним нажатием на кнопку клавиатуры, которая установлена в кабинете дежурного прокурора и работают в он-лайн режиме. Таким образом, дежурному прокурору нет необходимости заходить в кабинеты, где проводятся следственные действия, он может просматривать все действия через монитор, а в случае выявлении нарушений сразу же реагировать», — сообщается в пресс-релизе прокуратуры области.

Новшество введено по инициативе Генеральной прокуратуры. Таким образом надзорный орган рассчитывает обеспечить буквальную прозрачность в работе полиции.

Кроме того, изменено и расположение кабинета дежурного прокурора. Теперь он расположен не в глубине здания, а в холле рядом с дежурной частью и чтобы попасть на прием к дежурному прокурору не надо брать пропуск у дежурного сотрудника полиции.

Адвокат Абзал Куспан эту информацию считает колоссальным сдвигом в сторону законности.

— Давно надо было это сделать. Самой большой проблемой в работе адвокатов были первичные показания подзащитного, которые он давал сразу после задержания. А практика показывала, что эти показания человек дает в условиях стресса и давления со стороны полиции. И позже, даже если он в суде давал другие показания и говорил о том, что первичные показания это самооговор, суд все равно брал за основу его первичные показания. Поэтому такие прозрачные кабинеты, в которых человека будут допрашивать под наблюдением прокурора, могут не допускать фабрикацию дела. Хотя и не исключаю, что в действительности мы можем столкнуться с тем, что наших подзащитных именно в этот момент «не смогли» допросить в прозрачной комнате, потому что она оказалась «занятой», или камера сломалась, и так далее, — сказал Абзал Куспан.

Другой известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков на своей странице в социальной сети Facebook также очень позитивно оценил такое новшество:

«На самом деле это огромный шаг вперед! На видео будет заметно лучше видно физическое и психическое состояние допрашиваемого. Он даже может пожаловаться под видео на пытки, и следователю будет трудно это удалить с сервера. Прозрачность комнат крута сама по себе, даже как фон в полицейском участке. Видеозапись 24 часа в сутки важна для предотвращения коррупции. Она повышает собранность всех участвующих, экономит всем время и повышает эффективность допроса (необязательно печатать протокол по ходу). Очная ставка у меня прошла за 20 минут вместо обычных 3 часов!

Еще видеозапись заставляет следователя разъяснять права допрашиваемому, снимает споры о том, кто что сказал. Такие сдвиги происходят благодаря невидимой вам помощи международных организаций, работе правозащитников, адвокатов и даже прокуроров. И в кои-то веки мне (сюрприз!) приятно похвалить полицию. Осталось побороть аскетичность кабинетов для допросов и сделать их более уютными для посетителей».

Лукпан Ахмедьяров