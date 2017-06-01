В ЗКО больным детям из Березовки необходимо собрать 25 тысяч долларов на обследование и лечение

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей начинается общенародный сбор средств на медицинское обследование детей поселка Березовка, пострадавших от токсических выбросов с нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак 28 ноября 2014 года.

Об этом «УН» сообщил Сергей Соляник, консультант Crude Accountability, со-координатор коалиции «Дети или нефть?»

— Мы — коалиция «Дети или нефть?» — начинаем кампанию «Дети Березовки: пора помогать!» по сбору средств на обследование детей в Израиле на краудфандинговой платформе https://www.gofundme.com/children-of-berezovka-get-well, — рассказал Сергей Соляник. – Четырё девочкам из села Берёзовка, у которых токсическое отравление проявилось серьёзнее всего, — это Алина, Люба, Яна и Альбина (СМОТРИТЕ НА ФОТО) уже более двух лет каждую минуту живут в постоянном напряжении, потому что не знают сами, в какой момент их может настигнуть очередной приступ с потерей сознания, судорогами и головной болью. Без оперативного обследования и грамотного лечения от последствий токсического отравления эти девочки рискуют стать инвалидами.

Для обследования и лечение Алины, Любы, Яны и Альбины необходимо собрать 25 000 долларов. На эти деньги мы планируем отправить детей в Израиль, где будет проведено всестороннее медицинское обследование. Дети получат консультации опытных специалистов и индивидуальные планы лечения.

— Более двух лет в государственных клиниках Казахстана этим и другим пострадавшим детям Березовки ставят диагнозы, не связанные с отравлением, и не лечат должным образом, — объясняет Сергей Соляник. — Ни власти, ни КПО не хотят брать на себя ответственность за случившуюся трагедию. Поэтому, совместно с родителями, мы приняли решение обследовать детей в независимой клинике Израиля, в стране с высоким уровнем медицины и ценами значительно ниже европейских. В 2016 году родители девочек и других пострадавших детей, при поддержке экологов со всего мира, уже обращались за помощью в консорциум, к властям Казахстана и руководителям стран-участниц КПО, но ничего не добились. Теперь они вынуждены просить помощи у всех неравнодушных людей.

Пошаговая инструкция по отправке пожертвования на русском языке доступна здесь: http://karachaganak.net/get-involved/.

Напомним, 28 ноября 2014 года 25 школьников и 4 взрослых жителя Березовки упали в обморок, у них начались сильные судороги, головокружения, скачки давления, сильная головная боль. Накануне на месторождении Карачаганак произошла авария. С тех пор дети продолжают болеть. В конце 2015 года началось переселение жителей поселка в соседний город Аксай, которого они добивались 14 лет.

Коалиция «Дети или нефть?» призывает компании, входящие в консорциум КПО б.в. — это американская «Chevron», голландская «Shell», итальянская «ENI», российский «Лукойл», а также казахстанский «КазМунайГаз», и власти Казахстана взять на себя ответственность за трагедию, обеспечить обследование и лечение детей Березовки, пострадавших от токсического отравления, и компенсировать ущерб здоровью. Смотрите видео-ролик Коалиции «Мы не можем отвернуться!»: https://www.youtube.com/watch?v=vd9Ub3ylFXc .

Людмила КАЛАШНИКОВА