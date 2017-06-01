В ЗКО будут трудоустраивать тех, кто завалит ЕНТ

«Жас Отан» намерен посодействовать в получении образования или работы тем, кто не сможет преодолеть пороговый уровень при сдаче ЕНТ. Кроме того, жасотановцы помогут детям-сиротам, оканчивающим высшие и средние учебные заведения, найти работу.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ЗКОФ МК «Жас Отан» Нургали Жолдаскалиев.

— В этом году школы заканчивают 4206 ученика, большая часть – 3229 намерены сдавать ЕНТ, — отметил Нургали Жолдаскалиев. – Программа «Сәтті қадам» как раз-таки направлена на поддержку тех, кто ЕНТ сдавать не будет и тех, кто не сможет набрать проходной балл. Этим выпускникам мы намерены помочь поступить в сузы или трудоустроить их. Мы заключили меморандум с Центром занятости, чтобы быть в курсе всех вакансии.

Жасотановец отметил, что в этом году также будет оказана помощь в трудоустройстве детям-сиротам, оканчивающим вузы и сузы. Так, он рассказал, что в 2017 году высшие учебные заведения оканчивают 89 детей-сирот, 29 закончат учебу в средних учебных заведениях.

Кроме того, Нургали Жолдаскалиевым было отмечено, что при «Жас Отане» в настоящее время реализуются и другие молодежные программы. Так, любой желающий молодой человек (в возрасте от 14 до 29 лет) может принять участие в конкурсе инноваций «NURINTECH». К конкурсу принимаются работы по определенным темам: зеленая энергетика, химические технологии, промышленные и строительные технологии, IT технологии и авиакосмические технологии, медицина и многое другое. Победители конкурса будут определены по номинациям — «Социально значимые инновации», «Техностарт», «Лучший молодой ученый», «Молодежный инновационный проект» и «Перспектива».

Заявку на участие в конкурсе можно оставить на сайте МК «Жас Отан»

— Победитель в каждой из номинаций получит по одному миллиону тенге, — отметил Нургали Жолдаскалиев. – На реализацию проекта из фонда «Нур Отан» выделяется 8 миллионов тенге.

Также, «Жас Отаном» в этом году планируется реализовать проект стажировки «Жас Өркен».

— По всей республике будут отобраны 20 выпускников вузов, которые смогут пройти практику в компаниях, входящих в группу «Самрұқ-Қазына», — рассказал председатель МК «Жас Отан». – В случае успешного прохождения стажировки, молодые специалисты получат возможность трудоустроиться в «Самрұқ-Қазына». Все расходы по этому проекту берет на себя сама компания.

Заявку на участие в этом проекте можно оставить на сайте «Самрұқ-Қазына».

Екатерина ЛИТВЯКОВА