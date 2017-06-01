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Опубликовано: Чт, Июн 1st, 2017
313 ЗКО / Картина дня

В ЗКО под суд отдан начальник исправительной колонии

Управление специальных прокуроров ЗКО изучило деятельность полковника на пенсии Бауржана Бекказиева и выявило, что будучи начальником колонии он превышал должностные полномочия.

«На сегодняшний день расследование закончено и находится на проверке в прокуратуре», — сообщает областная прокуратура.
Через неделю уголовное дело в отношении начальника тюрьмы будет передано в суд.
Это не первое коррупционное преступление со стороны сотрудников режимных учреждений за этот год. Напомним, что в марте этого года конвоиры колонии РУ 170/2 Бактыгали Шайхиев и Нурболат Баязитов получили по 7,6 и 7 лет колонии общего режима за вымогательство взятки с осужденных.
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Акмарал Шаяхметова

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