В ЗКО под суд отдан начальник исправительной колонии

Управление специальных прокуроров ЗКО изучило деятельность полковника на пенсии Бауржана Бекказиева и выявило, что будучи начальником колонии он превышал должностные полномочия.

«На сегодняшний день расследование закончено и находится на проверке в прокуратуре», — сообщает областная прокуратура.

Через неделю уголовное дело в отношении начальника тюрьмы будет передано в суд.

Это не первое коррупционное преступление со стороны сотрудников режимных учреждений за этот год. Напомним, что в марте этого года конвоиры колонии РУ 170/2 Бактыгали Шайхиев и Нурболат Баязитов получили по 7,6 и 7 лет колонии общего режима за вымогательство взятки с осужденных.

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Акмарал Шаяхметова