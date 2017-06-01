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Опубликовано: Чт, Июн 1st, 2017
540 ЗКО / Картина дня

В ЗКО растёт количество фактов загрязнения окружающей среды

Нарушений при размещении и утилизации отходов стало больше в 2 раза, случаев  загрязнения атмосферного воздуха — в 4 раза. В целом по области регистрируется рост на 35% выбросов вредных веществ в атмосферу.

 

Об этом заявил природоохранный прокурор по ЗКО Асылан Жанатауов на 1-ом Международном Форуме «Uralsk Green Forum».

— Чем стремительнее меняется структура экономики, меняется и экология, тем чаще людям оказывается нужна защита со стороны права, — высказался Жанатауов. —  Несмотря на широту полномочий госорганов, в последние годы все острее возникают проблемы экологии. За 3 последних года – это 2014, 2015 и  2016 — число проверок недропользователей со стороны природоохранной прокуратуры увеличилось в 2,5 раза.

И что мы имеем в итоге?

Первое – увеличилось количество экологических правонарушителей в 2,5 раза. Нарушений при размещении и утилизации отходов стало больше в 2 раза, случаев  загрязнения атмосферного воздуха — в 4 раза.

Превышение нормативов выбросов при эксплуатации транспортных средств —  в 11 раз.

— На первый взгляд мы в позитиве, больше проверок, больше штрафуем, — заявил Асылан Жанатауов. —  Но эти штрафы не смогли удержать давление на природу. К примеру, в целом по области регистрируется рост на 35% выбросов вредных веществ в атмосферу. Почему? Потому что нарушать всегда легче, чем соблюдать. Но за это всегда приходится нести ответственность, и ответственность не только правовую, а в конечном счёте ответственность и историческую.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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