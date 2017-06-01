В ЗКО растёт количество фактов загрязнения окружающей среды

Нарушений при размещении и утилизации отходов стало больше в 2 раза, случаев загрязнения атмосферного воздуха — в 4 раза. В целом по области регистрируется рост на 35% выбросов вредных веществ в атмосферу.

Об этом заявил природоохранный прокурор по ЗКО Асылан Жанатауов на 1-ом Международном Форуме «Uralsk Green Forum».

— Чем стремительнее меняется структура экономики, меняется и экология, тем чаще людям оказывается нужна защита со стороны права, — высказался Жанатауов. — Несмотря на широту полномочий госорганов, в последние годы все острее возникают проблемы экологии. За 3 последних года – это 2014, 2015 и 2016 — число проверок недропользователей со стороны природоохранной прокуратуры увеличилось в 2,5 раза.

И что мы имеем в итоге?

Первое – увеличилось количество экологических правонарушителей в 2,5 раза. Нарушений при размещении и утилизации отходов стало больше в 2 раза, случаев загрязнения атмосферного воздуха — в 4 раза.

Превышение нормативов выбросов при эксплуатации транспортных средств — в 11 раз.

— На первый взгляд мы в позитиве, больше проверок, больше штрафуем, — заявил Асылан Жанатауов. — Но эти штрафы не смогли удержать давление на природу. К примеру, в целом по области регистрируется рост на 35% выбросов вредных веществ в атмосферу. Почему? Потому что нарушать всегда легче, чем соблюдать. Но за это всегда приходится нести ответственность, и ответственность не только правовую, а в конечном счёте ответственность и историческую.

Людмила КАЛАШНИКОВА