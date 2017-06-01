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Опубликовано: Чт, Июн 1st, 2017
48 ЗКО / Картина дня

Власти выделили 180 млн тенге на ремонт дорог в Деркуле

Три тендера на ремонт дорог в Деркуле опубликованы в портале госзакупок на этой неделе. Среди них тендер на ремонт дороги к казахско-турецкому лицею и санаторию Ивушка. 

Как следует из тендерных документов,  на дороге от улицы Конкина до Казахско-турецкого лицея (КТЛ) будет проведет средний ремонт дорожного покрытия. Это значит, что строители полностью снимут старое асфальтное покрытие, заменят основание из песчанно-гравийной смеси и уложат новый асфальт. На эту улицу власти выделили 80 млн тенге.

Более основательному ремонту подвергнется улица Набережная в поселке Деркул от улицы Конкина до улицы Даля. Здесь планируется капитальный ремонт улицы — то есть будет полностью заменена дорожная насыпь, дорожное основание и сам асфальт. Кроме того, судя по тендерным документам тут планируется строительство тротуарных дорожек. На этот объект власти выделяют также 80 млн тенге.

Также  власти планируют провести капитальный ремонт дороги по ул.Л.Беды от ул.Бараева до ул.Охранная в п.Деркул. На ремонт этой улицы власти выделяют 20,7 млн тенге.

Лукпан Ахмедьяров

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