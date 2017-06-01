Житель Уральска оштрафован за «аминь»

Мужчина оштрафован на 79 тысяч тенге за то, что вслух произнес «аминь» в мечете во время намаза. ДВД области определяет его приверженцем деструктивного религиозного течения, и считает, что он воспрепятствовал религиозному обряду.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, житель Уральска, находясь в мечети, «воспрепятствовал» проведению религиозного обряда. Мужчина не подчинился требованиям имама из-за несогласия с проведением религиозного обряда согласно канонам традиционного в Казахстане мазхаба «Абуханифа».

В управлении по делам религии ситуацию разъяснили, отметив, что житель Уральска произнес вслух во время намаза слово «аминь».

— Несмотря на неоднократные предупреждения ДУМК (имама) о соблюдении правил во время чтении намаза, установленных положением ДУМК Казахстана, мужчина произнес вслух этого слово, тем самым нарушил пункты 3 и 4 положения, — говорится в пресс-релизе, предоставленном управлением по делам религии.

В действиях указанного лица правоохранительные органы усмотрели признаки административного правонарушения по статье 490 части 2 КоАП РК (воспрепятствование законной религиозной деятельности).

«Решением специализированного административного суда г. Уральск данный гражданин оштрафован на 35 МРП (что составляет 79415 тенге)», — сообщили в ДВД ЗКО.

Екатерина ЛИТВЯКОВА