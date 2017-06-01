Житель Уральска оштрафован за «аминь»
Мужчина оштрафован на 79 тысяч тенге за то, что вслух произнес «аминь» в мечете во время намаза. ДВД области определяет его приверженцем деструктивного религиозного течения, и считает, что он воспрепятствовал религиозному обряду.
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, житель Уральска, находясь в мечети, «воспрепятствовал» проведению религиозного обряда. Мужчина не подчинился требованиям имама из-за несогласия с проведением религиозного обряда согласно канонам традиционного в Казахстане мазхаба «Абуханифа».
В управлении по делам религии ситуацию разъяснили, отметив, что житель Уральска произнес вслух во время намаза слово «аминь».
— Несмотря на неоднократные предупреждения ДУМК (имама) о соблюдении правил во время чтении намаза, установленных положением ДУМК Казахстана, мужчина произнес вслух этого слово, тем самым нарушил пункты 3 и 4 положения, — говорится в пресс-релизе, предоставленном управлением по делам религии.
В действиях указанного лица правоохранительные органы усмотрели признаки административного правонарушения по статье 490 части 2 КоАП РК (воспрепятствование законной религиозной деятельности).
«Решением специализированного административного суда г. Уральск данный гражданин оштрафован на 35 МРП (что составляет 79415 тенге)», — сообщили в ДВД ЗКО.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
ВООБЩЕ ОБАРЗЕЛИ УРОДЫ,УЖЕ НЕЗНАЮТ ЗАЧТО ШТРАФОВАТЬ ЛЮДЕЙ!!!СКОТЫ
Если никогда не были в мечети и не знаете о чем пишут в статье не надо так громко писать про штрафы. Эти работы Ведутся очень давно, помню ещё в Алматы лет 7-8 назад имамы в мечети предупреждали что нельзя кричать во весь голос Аминь. Но их не слушали, а теперь им дали возможность наказывать за это, быть может приверженцы нетрадиционных течении одумаются, почему нельзя и начнут изучать ислам глубже…А так мира всем.
У меня мама каждый раз перед тем как выйти из-за стола, делает руками омовение лица и говорит «Оуминь». Придется ей рассказать о 79 тысячах штрафа за это
Если она будет кричать во время намаза, в мечети . То надо предупредить.
Не ходит она в мечеть. Но и там, думаю, по завершению молитвы, она скажет привычное «Оуминь», касаясь руками лица.
Тамара, не путайте кислое с пресным.
Тамара ханым, мне иногда очень интересны ваши комментария. Ваша мама говорит это слово, но не кричит, все кто ходят в эту мечеть все так или иначе проговаривают это слово после намаза, но они делают это так, чтобы только им было слышно, либо про себя. Предлагаю вам посетить мечеть и принять участие в пятничном намазесли, чтобы иметь представление…
Вообще то нашим любым священослужителям надо относится к этому более спокойно. Снисходительно и с жалостью к таким. А то практически у всех священослужителей по всему СНГ на любые простые слова агрессия и злость. Слуги всевышнего должны просто олицетворять спокойствия, доброту и снисходительность.
«— Несмотря на неоднократные предупреждения ДУМК (имама) …»
Что-то я не понял, духовное управление мусульман Казахстана и имам, это одно и тоже?
Da. DUMK naznachaet imamov.
Какой то абсурд.
В голове не укладывается.
Что, «АМИНЬ» произнесённое вслух — признак нетрадиционного вероисповедания?
И каким образом это послужило ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ ?
По моему на лицо какие то гипертрофированно извращённые понимание, трактовка и применение закона.
V nahale aktivnye takfiristy zavlekale molodezh v mechetyah, ustraivaya ne podchenenie imamam, istalkovovali svoi islam, vstavi v klin mezhdu mazhabami.
Rezultaty my uvedeli v Aktobe.
«Стоит отметить, что разжигающие разногласия среди джамаата – это граждане, последователи чужих течений, которые не хотят подчиняться правилам мечети, не признают ханафитский мазхаб и казахские традиции, не соблюдают правовые нормы государства, не уважают светские принципы страны.
Не соблюдая правила мечети, они ослушаются имама, совершают молитву не по ханафитскому обряду, поэтому мы осуждаем действия представителей салафитско-ваххабитского течения, направленных на разжигание розни и разногласий», — заявляет ДУМК.
«По инициативе верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы, а также с учетом поступивших писем и обращений от граждан, муфтият подготовил документ «Правила внутреннего порядка в мечетях ДУМК» и утвердил его на XIV заседаний Совета Улемов.
В чужой монастырь со своим уставом нельзя лезть.
Дома молись как хочешь (Тамара, ваша мама у себя дома может как угодно ей…), но в мечети, где хозяева не вы, нельзя качать права. Претензии могут быть только со стороны государства в лице полиции, да и то, если там имеет место нарушение Законов.
Мечеть не является собственностью государства. Это собственность конкретного общественного объединения (пусть и религиозного). Поэтому правила поведения в нем прописаны в Уставе этого ОО.
Так что, если кто-то пришел в редакцию УН и нарушает правила, прописанные в Уставе вашего предприятия, то вы имеете право вызвать полицию, подать в суд на нарушителя…
Или я не прав? Что скажут юристы?
Как я знаю «в исламе нет принуждения». Никто никого не может заставить читать намаз либо одевать платки. Ваше дело доносить слово божья. А Вы штрафуете. Вон сколько людей бросают своих родителей. Кто-то детей бросают в туалеты. Дети вешаються. Где в этом плане Ваша работа? Почему Вы не рассказываете что жизнь прекрасна в любых ее моментах. Что родители это Ваши ключи в рай. Что дети это цветы радости жизни.
Нет Вы тупо галдите на минаретах только об этих ДОЛБАННЫХ СЕКТАНТОВ.
Простите
(Talgat_mechanic’s message translation)
Formerly, active takfirists involved young people in the mosque and arranged acts of disobedience to Imams.
They interpreted Islam in their own way, trying to drive a wedge between the madhhabs.
We saw the consequences in Aktobe.
Мое мнение, нормального казаха:-)
в любую религию, впадают люди, очень слабые.
Духом и немного больные головкой:-)
если честно, мне их жалко. Это как надо шарахнутся головой об стену.
Что бы, нести какой то бред, шепотом и верить, что на небе кто сидит и смотрит на него:-)
короче полный пипец:-):-)