58 миллионов выделено из бюджета ЗКО на работу отрядов «Жасыл ел»

Большая часть этих денег уйдет на выплату заработной платы рабочим студентам. Еще часть – на закупку экипировки.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Аян Сакошев.

— Из местного бюджета для молодежных отрядов выделено 58 миллионов тенге, — рассказал Аян Сакошев. – Из этой суммы 42 миллиона предназначены для выплаты зарплат рабочим отряда, остальные деньги будут потрачены на закупку экипировки (кепки, повязки, платки). Также, на один миллион 250 тысяч тенге будет организовываться досуг для работающих студентов.

Аян Сакошев отметил, что штабом «Жасыл ел» заключен меморандум с организацией «Жайык таза кала», которая возьмет на себя часть оплаты зарплаты студентам.

Напомним, что зарплата студента, занятого в отряде «Жасыл ел» в этом году составит 60 тысяч тенге. В прошлом году она была на 20 тысяч ниже.

Планируется, что в отрядах области будут задействованы 1175 студентов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА