58 миллионов выделено из бюджета ЗКО на работу отрядов «Жасыл ел»
Большая часть этих денег уйдет на выплату заработной платы рабочим студентам. Еще часть – на закупку экипировки.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Аян Сакошев.
— Из местного бюджета для молодежных отрядов выделено 58 миллионов тенге, — рассказал Аян Сакошев. – Из этой суммы 42 миллиона предназначены для выплаты зарплат рабочим отряда, остальные деньги будут потрачены на закупку экипировки (кепки, повязки, платки). Также, на один миллион 250 тысяч тенге будет организовываться досуг для работающих студентов.
Аян Сакошев отметил, что штабом «Жасыл ел» заключен меморандум с организацией «Жайык таза кала», которая возьмет на себя часть оплаты зарплаты студентам.
Напомним, что зарплата студента, занятого в отряде «Жасыл ел» в этом году составит 60 тысяч тенге. В прошлом году она была на 20 тысяч ниже.
Планируется, что в отрядах области будут задействованы 1175 студентов.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
42 млн.разделить на 1175 студентов = 35745 тенге на весь сезон. Из двух студентов: если один получит заявленные 60 000, то второму останется всего 11 489, в месяц.
26 тысяч тенге выплачивает работодатель(Жайық таза қала) + 34 тысяч выплачивает областной штаб Жасыл ел = 60 тысяч
Блиин, классно что повысили зарплату!))) в прошлом году работала, жаль что в этом году не получится(( Скучаю по «Жасыл ел»)) Помню что каждую субботу много всяких мероприятии было, с Подарками))) В общем полный респект! Базара нет!
Қандай документтер керек? Жасыл елге кіру үшін?
Дұрыс қо өсіргендері ақшаны! Давно пора!))
Неше жастан бастап алады?! Жасыл елге?
16 жастан бастап алады. 16-29 жасқа дейін ғо негізі. бірақ 16да или 17де болса ата-анадан қолхат керек. нотариуспен бекітілген.
Мне не нравится как работают эти ребята. Проезжая мимо, видим,что они очень медленно копошатся, или просто лежат на траве. даже перед гостями неудобно. Работа,это работа. Тем более молодые,энергичные.