Почему в Уральске никогда не будет хороших дорог? Мнение специалиста

Житель Уральска, инженер по образованию Талгат Якубов, решил присмотреться как профессионал к тому, как строятся дороги в Уральске. Искать подходящий участок ему долго не пришлось, так как рядом с его домом в Зачаганске, власти застраивают бульвар. Ниже его размышления о том, что он увидел.

Некоторые размышления касательно создания технического совета по контролю качества изготовления проектно-сметной документации (ПСД).

Хочу отметить свою уверенность в том, что уровень работы проектировщика в регионе не первостепенный, и вот почему (привожу выборку из положения о функции государственной экспертизы документации на строительство объектов):

Это одна из основных форм государственной оценки качества предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство.

Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» определено, что государственная экспертиза проектов является единой государственной системой, дублирование функций которой не допускается.

Юридическое лицо, уполномоченное Правительством Республики Казахстан осуществлять государственную экспертизу проектов, в установленном порядке включается в перечень организаций, подведомственных уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

Государственной экспертизе также подлежит конкурсная (тендерная) документация на проведение государственных закупок подрядных работ (услуг) по крупным и сложным объектам строительства или объектам с продолжительностью строительства свыше шести месяцев.

Напомню определение термина Заказчик отталкиваясь от Застройщика:

— «Застройщик» — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик может входить в отношения со своими подрядчиками «напрямую» без посредника, то есть без заказчика. В этом случае мы будем иметь дело с «застройщиком-заказчиком».

— «Технический заказчик» — физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию…

В градостроительном кодексе все прописано четко и правильное понимание терминов и функций участников строительного процесса определит порядок в работе.

Из этого следует, что главный в этом процессе — это Застройщик-Заказчик и от его профессионализма зависит качество производства работ, начиная от стадии принятия решений и их последующей защите. Принимая во внимание, что он также главный в осуществлении технического надзора.

Как примечание: то к чему стремятся в РФ, принято в РК в 2015 году – это про ресурсное сметообразование. Проектировщик здесь сможет учесть все в текущих ценах. И затем заказчику, как главному в процессе, необходимо защищать проектные решения перед госэкспертизой.

И не следует забывать про еще один важный уполномоченный орган, указанный выше, в пункте 3.

На фотографиях примеры отсутствия профессионализма от заказчика до подрядчика. И причем проектировщики? Трасса под КЛ выбирается Заказчиком или с его непосредственным участием, в комиссии. Контроль выполнения работ отсутствует, как и культура производства.