Пол миллиона тенге требует «КазТрансГазАймак» с жителя Уральска

Газовая компания утверждает, что Евгений Петров вскрывал счетных механизм устройства. Во время судебного заседания независимый эксперт отметил, что вмешательств в счетчик не было. Однако, суд решил, что правда все-таки на стороне монополиста.

В редакцию «УН» обратился житель Уральска Евгений Петров. Он рассказал, что вот уже 1,5 года судится с АО «КазТрансГазАймак». Поводом для этого послужило начисление газовой компанией задолженности.

— В феврале прошлого года нам пришло извещение, что необходимо провести проверку счетчика, — вспоминает Евгений Николаевич. – Слесари его сняли, составили акт, где написали, что с устройством все в порядке. После этого я отвез его на проверку в облгаз.

Там проверяющий при мне вскрыл крышку счетного механизма. Я возмутился, что при этом не заполняются никакие бумаги и вообще это нигде не фиксируется. На это он заявил, что будто бы я раньше эту крышку снимал и что-то там подкручивал.

По словам мужчины, этот счетчик был установлен в его доме 5 лет назад. С тех пор он к нему не прикасался.

Сразу после проверки Евгению Петрову предоставили бумагу-уведомление о начислении задолженности в размере 461 753 тенге. Данная сумма насчитана монополистом за пользованием газом за последние три года.

— Получается, что эти три года мы топили дом 24 часа в стуки на полную катушку. А на плите готовили 8 часов в сутки! Да в доме, где всего-то 30 квадратных метра, так использовать газ, за два дня угореть можно! – недоумевает мужчина.

Кстати, почти сразу дом Петрова отключили от газа. А подключить обещали только после того, как он полностью погасит задолженность. Газа в доме мужчины нет до сих пор.

— Если б я был должен на самом деле, я б оплатил, — говорит Евгений Николаевич. – А почему я должен платить за то, чего не делал? Я обратился в прокуратуру. Там мне посоветовали пожаловаться в антимонопольный комитет. Ответа от них я ждал три месяца. В итоге пришла отписка, что в «КазТрансГазАймаке» правы.

После этого мужчина пытался доказать свою правоту в суде – сначала в городском, затем в областном, а потом и в верховном судах. В каждой из инстанции суд принимал решение в пользу газового монополиста.

— «Взыскать с Петрова Е.Н. в пользу АО ««КазТрансГазАймак» сумму задолженности в размере 461 753 тенге и 13 853 тенге госпошлины, всего 475 606 тенге» — из решения суда № 2 города Уральска.

Данное решение оставил без изменения и верховный суд РК.

— Во время первых заседаний был допрошен независимый эксперт, который отметил, что вмешательств в счетное устройство с моей стороны не было. Тоже самое отметили и слесари, которые снимали счетчик, — говорит Евгений Петров. – Но почему то это не было учтено.

Евгений Петров не соглашается с решением суда и планирует писать письмо президенту страны. Тем временем с 1 мая с зарплаты мужчины уже удерживается 50 процентов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА