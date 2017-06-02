Пол миллиона тенге требует «КазТрансГазАймак» с жителя Уральска
Газовая компания утверждает, что Евгений Петров вскрывал счетных механизм устройства. Во время судебного заседания независимый эксперт отметил, что вмешательств в счетчик не было. Однако, суд решил, что правда все-таки на стороне монополиста.
В редакцию «УН» обратился житель Уральска Евгений Петров. Он рассказал, что вот уже 1,5 года судится с АО «КазТрансГазАймак». Поводом для этого послужило начисление газовой компанией задолженности.
— В феврале прошлого года нам пришло извещение, что необходимо провести проверку счетчика, — вспоминает Евгений Николаевич. – Слесари его сняли, составили акт, где написали, что с устройством все в порядке. После этого я отвез его на проверку в облгаз.
Там проверяющий при мне вскрыл крышку счетного механизма. Я возмутился, что при этом не заполняются никакие бумаги и вообще это нигде не фиксируется. На это он заявил, что будто бы я раньше эту крышку снимал и что-то там подкручивал.
По словам мужчины, этот счетчик был установлен в его доме 5 лет назад. С тех пор он к нему не прикасался.
Сразу после проверки Евгению Петрову предоставили бумагу-уведомление о начислении задолженности в размере 461 753 тенге. Данная сумма насчитана монополистом за пользованием газом за последние три года.
— Получается, что эти три года мы топили дом 24 часа в стуки на полную катушку. А на плите готовили 8 часов в сутки! Да в доме, где всего-то 30 квадратных метра, так использовать газ, за два дня угореть можно! – недоумевает мужчина.
Кстати, почти сразу дом Петрова отключили от газа. А подключить обещали только после того, как он полностью погасит задолженность. Газа в доме мужчины нет до сих пор.
— Если б я был должен на самом деле, я б оплатил, — говорит Евгений Николаевич. – А почему я должен платить за то, чего не делал? Я обратился в прокуратуру. Там мне посоветовали пожаловаться в антимонопольный комитет. Ответа от них я ждал три месяца. В итоге пришла отписка, что в «КазТрансГазАймаке» правы.
После этого мужчина пытался доказать свою правоту в суде – сначала в городском, затем в областном, а потом и в верховном судах. В каждой из инстанции суд принимал решение в пользу газового монополиста.
— «Взыскать с Петрова Е.Н. в пользу АО ««КазТрансГазАймак» сумму задолженности в размере 461 753 тенге и 13 853 тенге госпошлины, всего 475 606 тенге» — из решения суда № 2 города Уральска.
Данное решение оставил без изменения и верховный суд РК.
— Во время первых заседаний был допрошен независимый эксперт, который отметил, что вмешательств в счетное устройство с моей стороны не было. Тоже самое отметили и слесари, которые снимали счетчик, — говорит Евгений Петров. – Но почему то это не было учтено.
Евгений Петров не соглашается с решением суда и планирует писать письмо президенту страны. Тем временем с 1 мая с зарплаты мужчины уже удерживается 50 процентов.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Надо смирится и терпеть. Против монополиста не попрёшь. Защитить нас не кому. Смиритесь. Не на Западе живём, где покупатель всегда прав. Там по 4-8 компаний оказывают одну определённую услугу. Конкуренция. АРЕМ лишь имитация. У нас всюду твоя-моя. Придётся платить.
К президенту он обратится! А газ аймақ чей забыл?
Разогнать всю эту шарашкину контору, и казмунайгаз в том числе. Задолбали эти монополисты.
Кстати куда сейчас газ с чинарей вывозят ЖД цистеранами. УН вы не интересовались ??? Построили сзади газотурбинной станции, накопительную газовую станцию, теперь там стоят эшелон ЖД цистерн с газом, а куда он уходит непонятно
Уходит туда где платят, вас забыли спросить. Платят за него не в Казахстане. Они не обязаны продавать его в Уральске, тк платят налоги государству, а дальше это их дело куда сжиженный газ девать.
Будьте осторожны!!! При проверке счетчика контроллер КазТрансГаз Аймак может сам специально оторвать пломбу на счетчике такое у нас было потом заряжал на деньги что оторвано. Благо видео камера сняло потом сами восстановили. В лаборатории вообще просто сидят не проверяют счетчики как раньше смотрят на лоха и сразу заряжают на бабки по типу вскрыт счетчик сотрудник по имени Жандос и еще молодой парнишка казах.. просто подписывают бумаги и берут деньги что все нормально. Все магазины кто продает газовые счетчики и сигнализатор ни кто их не возит на поверку в лабораторию просто оплачивают формально по бумаге. Нормальная лаборатория это в НацЭкс.
Ун пожалуйста уточните с КТГА куда подевалось транспортировка газа который выписывалось против закона. С предпринемателей ЗКО. Ведь монополист тоже толковал якобы по закону. И почему они не делают переращет если имеется нарушение. Хотя по закону гласит, что за транспортировку газа платят которые перепродают газ.
А контролеры три года совсем не приходили? Показания счетчика как снимали???? РЦКУ каждый год приходит!!! 3 тысячи с чем то платим за что???? Для чего тогда все эти контролеры?