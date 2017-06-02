Три человека погибли в автокатастрофе в ЗКО (ВИДЕО +18)

Три человека погибли и девять человек пострадали в результате лобового столкновения двух минивенов на трассе Уральск-Аксай.

Автокатастрофа произошла примерно в 18.30 на участке дороге между посёлком Долинный и Бурлин. По предварительной информации два минивена Фольксваген Шаран столкнулись из-за того что один из них выехал на встречную полосу движения. Три человека погибли на месте происшествия.

Девять человек с места происшествия доставлены в больницу. Информацию о происшествии подтвердили в полиции, но сообщить подробности не смогли, так как в настоящее время подробности автокатастрофы уточняются.