Три человека погибли в автокатастрофе в ЗКО (ВИДЕО +18)
Три человека погибли и девять человек пострадали в результате лобового столкновения двух минивенов на трассе Уральск-Аксай.
Автокатастрофа произошла примерно в 18.30 на участке дороге между посёлком Долинный и Бурлин. По предварительной информации два минивена Фольксваген Шаран столкнулись из-за того что один из них выехал на встречную полосу движения. Три человека погибли на месте происшествия.
Девять человек с места происшествия доставлены в больницу. Информацию о происшествии подтвердили в полиции, но сообщить подробности не смогли, так как в настоящее время подробности автокатастрофы уточняются.
Да когда же это прекратится в конце концов?Из года в год что нибудь да происходит на этой трассе.И опять эти долбанутые шараны,иначе слов нет!!!
В жизни один раз ездил в Аксай на шаране,и мне этого хватило.130-150 км/ч вот их средняя скорость!!!
Сколько еще надо смертей,чтоб раз и навсегда отказаться от услуг этих горе водителей???
Власти,дпс и т.д. ну примите наконец какие то меры…
Когда же наконец водители этх шаранов перестанут лихачить по трассам, сколько уже жизней унесли эти аварии. Когда же они начнут ценить не деньги а человеческие жизни. Пусть власти заставляют ставить ограничители скорости на эти машины.
Алла сактасын.когда же прекратится беспредел шаранщиков. Их не возможно поймать гаишникам так как они по сот передают где стоят.люди если садитесь пожалуйста требуйте чтоб ехал с разрешенной скоростью прошу вас.только от нас зависит теперь.
Вот это Шараны которые постоянно меня обгоняют по этой дерьмовой дороге, по которой больше 100 лучше не ездить, а они минимум 120 идут. Это стоимость человеческой жизни, я считаю государству наплевать на то что погибает в ДТП 2000 в год. Надо лицензировать частный извоз, а вот таких бамбил штрафовать не по детский, и вообще ввести уголовную ответственность.
Виновного надо судить по статье за преднамеренное убийство, а не за нарушение ПДД.
Этих водятлов нереально поймать ДПС. Нужно вообще запретить шараны и минивэны, запустить больше рейсовых автобусов. На одну только эту трассу нужно запустить патрульных машин штук 20, чтобы они туда сюда курсировали. В любом случае какие то меры нужно принимать, потому что эти гонщики шаранщики привыкли гонять
дорогу надо нормальной ширины делать и чтобы отбойник был разделительный,между полосами. а что уже подтвердилось,что это «шаранщики-бомбилы»? ппц их на ж/д вокзале стоит и этих…
п.с родным и близким погибших — соблезную…
Я один раз ехала на шаране,попросила сбавить скорость,а мне в ответ сказал водитель, вот как будете салон заказывать тогда и будете там командывать.
Пока будем сидеть молча на заднем сиденье видя при этом явное превышение скорости, так и будем сидеть и гадать доедем до дому живыми или нет.
Надо частным перевозчикам обязать установку GPS и привязать к ГАЙ
правильно !!!!!!!!!!!!!! Надо частным перевозчикам обязать установку GPS и привязать к ГАЙ
А это возможно ???????????????????????
По работе мне часто приходится ездить в Уральск и к сожалению рискуя своей жизнью, но даже не из за скорости шаранов, а качества дороги. Водители , объезжая ямы вынуждены выезжать на встречную полосу. Эта трагедия должна была когда нибудь случится, потому что дороги просто ужасные. Я сама водитель!! Поэтому понимаю о чем говорю.
Нельзя ли запретить эти шараны? Да конечно с ними быстрей добираться но ведь люди гибнут.
С ними быстрее доберешься до кладбища.
В прошлом году была та же ситуация, временно скорость сбрасыввли и сейчас опять началт превышать после зимы… хотя на месте аварии куча ям…вот и лезут на скорости на встречку…тут надо решать 2 проблемы:
Завтра всем выйти на шараншиков и поговорить с ними, чтобы поняли раз и навсегда, что такое человеческая жизнь.
Второе, это пойти к акимату и всем вместе написать жалобу на качество дорог, это также одна из основных причин жертв
Недавно в тех краях был с рабочим визитом аким области.Ездил на автомобиле повышенной проходимости.И наверное не заметил состояние дороги.И гадает кто же виноват.А виноваты здесь и водитель (едут миневены с превышеним почти все), и качество дороги(выбоины,несоответствие ширины)вся дорога как стиральная доска).Снова власть на этом участке, вместо ремонта, выставят ограничение скорости 70 км/ч и начнут пополнять бюджет и карманы полицейских.
Дороги через жопу делают, и разметки нет. Алинексом красят, а он смывается. Первая причина дороги, в России к примеру средняя скорость 120-130км в час. Жаль конечно пассажиров.
Надо сделать автобысы с автовокзала.каждые два часа.а такси запретить
Пару месяц приходится кататься по данной дороге, шаранщики не соблюдают в основном скоростной режим. Да и вот именно на данном участке идут ямы чуть ли не по колено, но ремонтировать как то не очень спешат, часть наложили бугров что их лучше тоже объехать ибо на балансировке разориться можно. Искренние соболезнования жертвам и пострадавшим в этих авариях.
Сами виноваты люди. Раньше автобус ходил 6 раз в день, так нет же, не садился никто, все на газели шли и такси. Вот и закрыли пустующий маршрут.
Давно пора убирать шаранов и всех остальных частных транспортов.надо реисовых автобусов с опытными водителями.а не этих молодых клоторые купили водительских прав!!!!
эти шаранщики всегда по телефону болтают при сильной скорости на протяжении всей поездки, они наругают все возможные правила и законы, почему гаи не работает, прокуратура должна провести проверкуэтих частников, достали они все уже своим поведением ..