В ЗКО до 60 тысяч тенге увеличили зарплату студентам отряда «Жасыл ел»

Студенты, работающие этим летом в отрядах «Жасыл ел» будут получать из госбюджета 60 тысяч тенге, это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. А занятые в строительных отрядах студенты смогут заработать до 70 тысяч тенге.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Аян Сакошев.

— Сезон работы молодежных отрядов уже начался. Сейчас в области уже работают 182 студента, 136 из них задействованы в областном центре, — отметил Аян Сакошев. – В этом году мы планируем обеспечить работой 1175 студентов в «Жасыл ел» и 350 молодых людей – в студенческих строительных отрядах.

Как отметил Сакошев, в отряды могут трудоустроиться все желающие студенты. Если работа в отряде «Жасыл ел» направлена на благоустройство территорий, посадку деревьев и цветов, уход за ними, то в строительном отряде придется поработать на стройке домов и школ.

— Зарплата в отряде «Жасыл ел» в этом году увеличилась с 40 до 60 тысяч тенге, — пояснил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики. – А вот те, кто решит работать на стройке, смогут получить до 70 тысяч тенге.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», а также в областной молодежный ресурсный центра по телефонам 24-72-27, 24-72-25

Екатерина ЛИТВЯКОВА