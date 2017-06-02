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Опубликовано: Пт, Июн 2nd, 2017
525 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО до 60 тысяч тенге увеличили зарплату студентам отряда «Жасыл ел»

Студенты, работающие этим летом в отрядах «Жасыл ел» будут получать из госбюджета 60 тысяч тенге, это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. А занятые в строительных отрядах студенты смогут заработать до 70 тысяч тенге.

Иллюстративное фото

Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Аян Сакошев.

— Сезон работы молодежных отрядов уже начался. Сейчас в области уже работают 182 студента, 136 из них задействованы в областном центре, — отметил Аян Сакошев. – В этом году мы планируем обеспечить работой 1175 студентов в «Жасыл ел» и 350 молодых людей – в студенческих строительных отрядах.

Как отметил Сакошев, в отряды могут трудоустроиться все желающие студенты. Если работа в отряде «Жасыл ел» направлена на благоустройство территорий, посадку деревьев и цветов, уход за ними, то в строительном отряде придется поработать на стройке домов и школ.

— Зарплата в отряде «Жасыл ел» в этом году увеличилась с 40 до 60 тысяч тенге, — пояснил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики. – А вот те, кто решит работать на стройке, смогут получить до 70 тысяч тенге.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», а также в областной молодежный ресурсный центра по телефонам 24-72-27, 24-72-25

Екатерина ЛИТВЯКОВА 

7 комментариев
  1. НеСовок says:
    2 июня 2017 в 14:37

    Редакция УН!

    31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. У вас ничего об этом не написано.
    Вы делаете большую ошибку не информируя о таких событиях народ.
    Нужно постоянно об этом напоминать! Разве вы непонимаете как это важно?

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  2. Нурик says:
    2 июня 2017 в 16:32

    Да ну?! Че, реально повысили? Тееема!

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  3. Абеке says:
    2 июня 2017 в 16:43

    Интересно, а студентов 1980 годов прошлого столетия, они берут в «Жасыл ел», или нужно брать направление, с дома инвалидов и престарелых?

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  4. Жанайым says:
    2 июня 2017 в 17:35

    Зарплатты көтеріп жақсы болған екен! Балам «Жасыл елде» жұмыс істейді. 3 жыл болды уже. Қандай ауа-райы болса да сыртта жүріп жұмыс істейді, сондықтан жалақыны көтергеніне қуаныштымын! Табыс тілеймін.

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  5. Айдана says:
    2 июня 2017 в 17:46

    Неше жастан бастап алады жұмысқа? Жасыл елге?

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    • Наурыз says:
      2 июня 2017 в 17:49

      16 жастан бастап 29 жасқа дейін. бірақ 16 или 17 болсаң ата-анадан қолхат керек. нотариустың печаті бар.

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  6. Наурыз says:
    2 июня 2017 в 18:02

    Қандай документ керек? Жасыл елге жұмысқа кіру үшін?

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