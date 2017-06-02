В ЗКО до 60 тысяч тенге увеличили зарплату студентам отряда «Жасыл ел»
Студенты, работающие этим летом в отрядах «Жасыл ел» будут получать из госбюджета 60 тысяч тенге, это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. А занятые в строительных отрядах студенты смогут заработать до 70 тысяч тенге.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Аян Сакошев.
— Сезон работы молодежных отрядов уже начался. Сейчас в области уже работают 182 студента, 136 из них задействованы в областном центре, — отметил Аян Сакошев. – В этом году мы планируем обеспечить работой 1175 студентов в «Жасыл ел» и 350 молодых людей – в студенческих строительных отрядах.
Как отметил Сакошев, в отряды могут трудоустроиться все желающие студенты. Если работа в отряде «Жасыл ел» направлена на благоустройство территорий, посадку деревьев и цветов, уход за ними, то в строительном отряде придется поработать на стройке домов и школ.
— Зарплата в отряде «Жасыл ел» в этом году увеличилась с 40 до 60 тысяч тенге, — пояснил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики. – А вот те, кто решит работать на стройке, смогут получить до 70 тысяч тенге.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», а также в областной молодежный ресурсный центра по телефонам 24-72-27, 24-72-25
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Редакция УН!
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Да ну?! Че, реально повысили? Тееема!
Интересно, а студентов 1980 годов прошлого столетия, они берут в «Жасыл ел», или нужно брать направление, с дома инвалидов и престарелых?
Зарплатты көтеріп жақсы болған екен! Балам «Жасыл елде» жұмыс істейді. 3 жыл болды уже. Қандай ауа-райы болса да сыртта жүріп жұмыс істейді, сондықтан жалақыны көтергеніне қуаныштымын! Табыс тілеймін.
Неше жастан бастап алады жұмысқа? Жасыл елге?
16 жастан бастап 29 жасқа дейін. бірақ 16 или 17 болсаң ата-анадан қолхат керек. нотариустың печаті бар.
Қандай документ керек? Жасыл елге жұмысқа кіру үшін?