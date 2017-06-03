Число жертв ДТП на трассе Уральск-Аксай увеличилось

В больнице скончался один из пострадавших в смертельном ДТП на трассе Уральск-Аксай, в котором погибло три человека.

Об этом официально сообщает пресс-Служба полиции. Таким образом общее количество погибших в автокатастрофе составляет 4 человека. Это три женщины 1975, 1980 и 1997 года рождения и водитель 1987 года рождения, который был за рулём автомобиля Фольксваген Шаран красного цвета.

Напомним, лобовое столкновение двух минивенов произошло вчера вечером в районе посёлка Канай. В обоих автомобилях было по семь человек.