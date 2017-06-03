В Уральске в результате ДТП пострадал ребёнок

Из-за лобового столкновения двух автомобилей пострадал годовалый ребёнок. Автомобили столкнулись на путепроводе, из-за чего образовались пробки.

ДТП произошло примерно в 12.00 часов на путепроводе в районе остановки «2-я база». Лобовое столкновение произошло между автомобилями Dewoo и ВАЗ-2110. С места происшествия был госпитализирован пассажир одного из автомобилей — годовалый ребёнок, которого доставили в реанимацию и один из водителей.

Из-за ДТП движение по мосту было ограничено.