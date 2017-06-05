50% россиян сочли Украину врагом

Число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной для России страной, выросло до максимума за все время исследований, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Их число составило 50% по сравнению с 30% в 2014 году.

Наиболее враждебно настроенной по отношению к России страной около 70% россиян считают США, однако этот показатель снизился за последние годы.

Помимо США и Украины в списке наиболее враждебно настроенных государств — Германия и Латвия.

Турция, которая в 2016 году была в этом списке на третьем месте, опустилась на 11-е место.

Главным друзьями россияне назвали Белоруссию, Китай, Казахстан, Сирию и Индию.

Число респондентов, которые считают, что Россия находится в международной изоляции, за два года сократилось с 54 до 46%. При этом с 58 до 44% снизилось число опрошенных, которых эта изоляция беспокоит.

Опрос проводился 19-22 мая сред 1600 респондентов.

Согласно данным исследования, проведенного в США Fox News, Россию главным врагом США считают 64% американцев. В 2013 году этот показатель был равен 40%. Главными союзниками респонденты в США сочли Канаду, Великобританию, Францию и Германию.

«Дождь»