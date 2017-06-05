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Опубликовано: Пн, Июн 5th, 2017
274 Картина дня / Мир

50% россиян сочли Украину врагом

Число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной для России страной, выросло до максимума за все время исследований, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Их число составило 50% по сравнению с 30% в 2014 году.

Наиболее враждебно настроенной по отношению к России страной около 70% россиян считают США, однако этот показатель снизился за последние годы.

Помимо США и Украины в списке наиболее враждебно настроенных государств — Германия и Латвия.

Турция, которая в 2016 году была в этом списке на третьем месте, опустилась на 11-е место.

Главным друзьями россияне назвали Белоруссию, Китай, Казахстан, Сирию и Индию.

Число респондентов, которые считают, что Россия находится в международной изоляции, за два года сократилось с 54 до 46%. При этом с 58 до 44% снизилось число опрошенных, которых эта изоляция беспокоит.

Опрос проводился 19-22 мая сред 1600 респондентов.

Согласно данным исследования, проведенного в США Fox News, Россию главным врагом США считают 64%  американцев. В 2013 году этот показатель был равен 40%. Главными союзниками респонденты в США сочли Канаду, Великобританию, Францию и Германию.

«Дождь»

5 комментариев
  1. ник says:
    5 июня 2017 в 12:45

    Ну конечно информ война сильная у них..хоть телик не смотри

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  2. вячеслав says:
    5 июня 2017 в 13:28

    А почему у вас такой заголовок? Где вы прочитали что Россияне считают Украину врагом. Почему вы все переворачиваете? Читайте внимательнее. Не врагом считают а враждебно настроенной страной. Еще раз убеждаюсь что у УН журналисты мягко говоря никакие.

    +2
    -1
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  3. Горожанин says:
    5 июня 2017 в 17:30

    Уральск неделя по моему мнению пытается всегда выставить Россию в плохом свете. Обслуживают они интересы боссов из-за океана наверняка. При этом только грязью всех поливают и никаких своих дельных предложений. Грязно, низко и подло.

    0
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  4. Автор Неизвестен says:
    5 июня 2017 в 18:16

    Да не Украину считают врагом россияне!!! Не Украину,а СЕГОДНЯШНЮЮ, действующую, власть на Украине! Хватит заниматься передергиваниями!

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