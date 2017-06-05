Мужчину придавило железным контейнером ( ВИДЕО 18+)

По мессенджеру WhatsAPP распространяется видео, где человека, который работал на грузовике с номерами западно- казахстанского региона, придавило железным контейнером.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям по ЗКО сообщили, что в дежурную часть сообщений по данному факту не поступало. ДЧС предполагает, что возможно происшествие случилось в другом регионе.

На данный момент «УН» уточняет подробности данного происшествия.