Мужчину придавило железным контейнером ( ВИДЕО 18+)
По мессенджеру WhatsAPP распространяется видео, где человека, который работал на грузовике с номерами западно- казахстанского региона, придавило железным контейнером.
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям по ЗКО сообщили, что в дежурную часть сообщений по данному факту не поступало. ДЧС предполагает, что возможно происшествие случилось в другом регионе.
На данный момент «УН» уточняет подробности данного происшествия.
Грубейшее нарушение техники безопаснтси:
1. Грузоподьемные работы при сильном ветре не
проводятся .
2. Никогда нельзя ходить под тяжолым грузом.
3. Отсутствует стропальщики(того кто направляет
груз соединяя на веревку)
4. Нет СИЗ.
5. Не правильный выбор места для работы(кран
поставлен напротив солнце что мешает на
видимость).
6. Увы еще рядом стоящие которые не остановили
работу хотя все видели
И порвался трос,наверно кран не проходил испытания.
не придавило, там же видно, человек дальше стоял. поэтому и сообщений не было. как всегда паникеры.
Дай Аллах здоровья пострадавшему!
Груз поднимается на минимальную высоту,заводиться с заднего борта!кран может стоять,машинка заезжает под груз или шторку боковую можно было собрать и завезти груз на высоте 5 см от пола!
Стропальщики должны были править груз! один снимал на видио,это оказалось главнее,чем помочь с погрузкой!
Ну и конечно же трос, давненько не проходил испытания!
Мира всем!