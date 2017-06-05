Российская разведка пыталась помешать Македонии вступить в НАТО — OCCRP

Российские шпионы и дипломаты на протяжении почти десятилетия пытались спровоцировать разногласия в Македонии, чтобы не допустить ее вступления в НАТО, следует из доклада Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), македонского издания NOVA TV и сербского KRIK.

Материалы, на которых основывается доклад, — это данные македонской контрразведки.

В документе говорится, что действия российских спецслужб координировались из посольства в Скопье тремя агентами российской Службы внешней разведки, а контроль за этой работой осуществлялся из штаба в Белграде. В ней также принимали участие четыре сотрудника ГРУ, находившиеся в Софии, отмечается в докладе.

Российские агенты пытались завербовать бывших и действующих членов македонской армии и министерства внутренних дел, чтобы создать «критическую массу прошедших военную подготовку людей», которых, как следует из документа, в «определенный политический момент или ситуацию использовали бы для достижения российских интересов».

В нем не говорится, были ли эти попытки успешными.

Отмечается, что российские агенты также пытались повлиять на СМИ в стране — включая издания, ориентированные на албанское меньшиство — чтобы распространять «информацию и дезинформацию». Этим изданиям, в частности, предлагались деньги.

В отчете отмечается, что почетные консульства России, основанные в Битоле и Охриде, на самом деле функционируют в качестве «разведывательных баз».

Авторы доклада пишут, что Россия значительно увеличила число культурных мероприятий в стране, продвигая идею «панславянской» идентичности и общей православной веры.

Под контролем российского посольства, говорится в документе, находилось создание около 30 ассоциаций российско-македонской дружбы, открытие российского культурного центра в Скопье и спонсирование строительства православных церквей в стране.

В одном из документов, с которым ознакомились журналисты, описывается состоявшийся 7 апреля разговор между представителем македонского министерства иностранных дел Ненадом Колевым и российским послом Олегом Щербаком. В нем приводятся слова Щербака, который якобы заявил, что целью России было создание на Балканах полосы нейтральных с военной точки зрения стран, в которую входили бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.

В российском МИД на запросы России не ответили.

Парламент Македонии принял резолюцию о вступлении в НАТО еще в 1993 году, однако страна до сих пор находится на стадии переговоров с альянсом. Парламент Черногории в конце апреля ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. Зимой Черногория обвинила Россию в причастности к попытке госпереворота в стране.

«Дождь»