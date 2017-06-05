В ЗКО состояние пострадавших в ДТП врачи оценивают, как средне тяжелое

Пятерых пострадавших в ДТП на трассе «Уральск-Аксай» перевезли из Бурлинской районной больницы в городскую многопрофильную.

Об этом сообщила руководитель отдела организации медицинской помощи Гульнара Абдрахманова.

— На сегодняшний день состояние всех пострадавших в ДТП стабильное, — сказала Гульнара Абдрахманова. – Пять потерпевших были перевезены на реанимобиле из районной больницы в Уральск. После осмотра, один из низ был отпущен домой. Он находится на амбулаторном лечении. Остальные продолжат лечение в городской многопрофильной больнице.

Еще двое пострадавших находятся в Бурлинской больнице. Один из них – после операции находится в реанимации. У пострадавшей женщины – закрытая черепно-мозговая травма.

Состояние обоих стабильное, без ухудшений.

— В Теректинскую районную больницу (п. Фёдоровка) после аварии поступило двое потерпевших. Через 40 минут одна женщина скончалась, второй пострадавший по-прежнему находится в районной больнице. Состояние также стабильное, — рассказала руководитель отдела организации медицинской помощи.

Екатерина ЛИТВЯКОВА