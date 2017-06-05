В Казахстане списки достойных погребения в Пантеоне вызвали критику и смех

Правительство РК опубликовало списки людей, подлежащих захоронению в будущем комплексе усыпальниц в Астане. В ответ казахстанцы задались «вредными» вопросами и вспомнили «бородатые» анекдоты.

Спустя ровно год в Казахстане вновь вернулись к теме возведения пантеона национальных героев, который разместится в 17 километрах от Астаны на специально отчужденных у Акмолинской области для этой цели землях. И если в 2016 году казахстанцы активно обсуждали проектную стоимость будущего комплекса усыпальниц, оцененную мэрией столицы Казахстана в 79 млрд тенге (226 млн евро), то на этот раз поводом для всеобщего ерничества, особо заметного в социальных сетях, стало опубликованное казахстанскими СМИ 1 июня постановление правительства Казахстана «Об утверждении Положения о Национальном пантеоне».

Список избранных для пантеона

Помимо внесения будущего мемориального комплекса в список особо охраняемых объектов историко-культурного наследия, документ содержит список людей, достойных погребения в пантеоне. К таким выдающимся деятелям относятся президенты Казахстана и члены их семей, премьер-министры страны и их заместители, руководители администрации президента и национального банка, спикеры и вице-спикеры обеих палат парламента, а также члены правительства, акимы областей и городов республиканского значения. Кроме того в правительстве разрешили хоронить в Национальном пантеоне людей, удостоенных звания Героев Советского Союза и Социалистического труда, и тех граждан, которые награждены высшими государственными наградами Республики Казахстан. Найдется место на территории будущего мемориального комплекса площадью более чем в тысячу гектаров и супругам лиц, подлежащих погребению в пантеоне, а также тем, кому особое разрешение на это даст лично президент страны.

Реакция населения

На так называемый «список достойных», где отдано предпочтение в основном политикам и госслужащим, казахстанцы отреагировали неоднозначно. Немало людей тут же задались явно неудобным для властей вопросом о праве на место в пантеоне для ранее высокопоставленных чиновников, которые оказались либо в оппозиции, либо отбывают наказание в колониях по обвинению в коррупции.

В частности, казахстанцы вспомнили о находящихся уже много лет за рубежом бывшем премьер-министре Казахстана Акежане Кажегельдине, экс-главе МЧС и акиме Алма-Аты Викторе Храпунове, а также о Мухтаре Аблязове, который в 90-е годы занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли. Другие же активные пользователи социальных сетей разместили в своих хрониках анекдоты времен Леонида Брежнева, например, о любимой теще и Кремлевской стене.

С точки зрения экспертов

Нельзя назвать положительной и оценку «Положения о Национальном пантеоне», данную опрошенными DW экспертами. Так, бывший высокопоставленный сотрудник МИДа Казахстана Казбек Бейсебаев отметил, что если бы речь шла о возведении мемориала вроде Арлингтонского кладбища в Вашингтоне, то вопросы у населения страны тогда бы и не возникли. «К сожалению, наши власть держащие своим «списком избранных» в пантеон хотят заранее обставить свой уход в мир иной согласно табели о рангах. Видимо, и там они хотят сохранить за собой свой статус», — заметил Казбек Бейсебаев.

Критически отнеслась как к «списку достойных», так и в целом к идее пантеона и руководитель общественного объединения «Ар.Рух.Хак», правозащитник Бахытжан Торегожина. По ее словам, желание властей Казахстана построить подобный комплекс отправляет страну в средневековье. «Какие еще такие пантеоны могут быть в светском демократическом государстве?! Вообще, я сильно сомневаюсь, что после наблюдаемой сегодня реакции населения страны на решение правительства кто-то захочет найти в пантеоне свой последний покой. А учитывая неоднозначную репутацию ныне правящей элиты, я не исключаю, что даже те, кто получает право быть похороненным на территории будущего комплекса, заранее могут отказаться от этой привилегии. Во-первых, для того, чтобы в будущем внуки и правнуки не ассоциировали их с нынешней властью. Во-вторых, у казахов есть древняя традиция — и часто это последнее желание уходящего в мир иной человека — быть захороненным в местах, где он родился и вырос», — рассказала DW Бахытжан Торегожина.

Мнение действующего министра

Наблюдая реакцию населения на решение правительства, в полемику о будущем Пантеона национальных героев вступил и действующий министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, заявивший о своей полной поддержке идеи увековечивания памяти значимых для страны людей. «Лично мое мнение — вопрос необходимости пантеона я полностью поддерживаю. Это один из способов увековечить память людей, которые внесли особый вклад в развитие страны. Я в этом ничего плохого не вижу. Я абсолютно уверен, что все граждане Казахстана, если они соответствуют, есть определенные критерии, могут попасть в этот пантеон», — дословно заявил Даурен Абаев, тем самым вызвав у населения страны новый шквал критики, где превалирует мнение «стройте, что угодно, но не за деньги налогоплательщиков».

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