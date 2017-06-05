В Уральске фонтаны не работают из-за несостоявшихся тендеров (ВИДЕО)

Уральские фонтаны не работают из-за того, что власти до сих пор не могут провести тендер на их обслуживание. Об этом сообщил аким Уральска Нариман Турегалиев 5 июня.

По словам акима города за два последних месяца акимат города три раза проводил процедуру госзакупок для определения подрядчика, который будет обслуживать городские фонтаны. Но все тендеры были признаны несостоявшимися из-за того, что потенциальные подрядчики затягивают процесс его признания. По словам акима, если последний тендер будет признан состоявшимся и тогда фонтаны заработают во второй половине июня.

Специалист отдела ЖКХ акимата города Мирас Мулкай также подтвердил, что в настоящее время власти проводят тендерные процедуры по содержанию и обслуживанию фонтанов.

— В городе есть 15 фонтанов, содержание и обслуживание которых проходит по одному лоту. Стоимость лота 56 млн тенге. Первый тендер мы провели еще в феврале и тендерная процедура длится 45 дней. Это время с момента публикации объявления и до определения подрядчика. После проведения тендера мы также по закону ждем 15 дней, в течение которых участники тендера могут обжаловать итоги госзакупок. После первого тендера один из участников обратился в прокуратуру. На месяц тендерные процедуры были приостановили. Пришлось позже возобновлять все процедуры по новой. Сейчас мы провели процедуру госзакупок и ждем ее утверждения. Надеюсь, на этот раз никто обжаловать не будет и мы наконец сможем определиться с подрядчиком, — сказал Мирас Мулкай.

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