Погода +16oC
$312.84
352.38
5.53
Опубликовано: Пн, Июн 5th, 2017
288 ЗКО / Картина дня

В Уральске фонтаны не работают из-за несостоявшихся тендеров (ВИДЕО)

Уральские фонтаны не работают из-за того, что власти до сих пор не могут провести тендер на их обслуживание. Об этом сообщил аким Уральска Нариман Турегалиев 5 июня. 

фото Bnwes.kz

По словам акима города за два последних  месяца акимат города три раза проводил процедуру госзакупок для определения подрядчика, который будет обслуживать городские фонтаны. Но все тендеры были признаны несостоявшимися из-за того, что потенциальные подрядчики затягивают процесс его признания. По словам акима, если последний тендер будет признан состоявшимся и тогда фонтаны заработают во второй половине июня.

Специалист отдела ЖКХ акимата города Мирас Мулкай также подтвердил, что в настоящее время власти проводят тендерные процедуры по содержанию и обслуживанию фонтанов.

— В городе есть 15 фонтанов, содержание и обслуживание которых проходит по одному лоту. Стоимость лота 56 млн тенге. Первый тендер мы провели еще в феврале и тендерная процедура длится 45 дней. Это время с момента публикации объявления и до определения подрядчика. После проведения тендера мы также по закону ждем 15 дней, в течение которых участники тендера могут обжаловать итоги госзакупок. После первого тендера один из участников обратился в прокуратуру. На месяц тендерные процедуры были приостановили. Пришлось позже возобновлять все процедуры по новой. Сейчас мы провели процедуру госзакупок и ждем ее утверждения. Надеюсь, на этот раз никто обжаловать не будет и мы наконец сможем определиться с подрядчиком, — сказал Мирас Мулкай.

Подробности в видеоролике ниже.

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-05
Утром16 ℃
Днем16 ℃
Вечером14.29 ℃
Ночью7.67 ℃
Влажность57 %
ДавлениеhPa 1025.95
Скорость ветра5.49 м/с
2017-06-06
Утром12.05 ℃
Днем17.46 ℃
Вечером22.86 ℃
Ночью16.05 ℃
Влажность56 %
ДавлениеhPa 1026.45
Скорость ветра5.76 м/с