В Уральске набережная разваливается после паводка (ВИДЕО, ФОТО)

По идее набережная проектировалась как объект устойчивый к воздействию воды. Но как мы видим на этом снимке, плитка отходит от основания даже там, где набережная не подтапливалась.
Журналисты «УН» не инженеры, но как нам кажется, при таком способе крепления, плитка не продержится и года. Что собственно и видно на этом фото.
На этом фото место, которое было подтоплено паводком этой весной. На снимке видно, что одна из плиток уже отклеилась и едва держится на месте.
На этом снимке хорошо виден явный строительный брак — строители приклеили плитку двумя шлепками раствора. И так приклеена большая часть плиток на набережной.
Паводок обнажил еще один брак — строители в качестве подпора для декоративной плитки использовали деревянные бруски и рейки. То что дерево в воде имеет свойство расширяться, не ведомо ни строителям, ни проектировщикам, ни чиновникам, которые принимали этот объект в эксплуатацию.
На снимке технологическое отверстие для отвода воды с внутреннего пространства набережной.
До паводка, в апреле этого года, подрядчик уже успел заменить несколько плиток в рамках ремонтных работ по гарантии. На снимке — плитка уложенная в этом году.
И это тоже сделано по гарантии.
Судя по всему в этом случае строители вообще решили обойтись без цемента или клея.
На этой набережной помнится первый раз презентовал свою бурную деятельность мэра аж самому Елбасы.
Ах какая красивая была презентация, но все пошло по шаткой дороге потом… тендера… со всеми прибамбасами в виде всяких соблазнов…
А может и вовсе не соблазны то были, а все по плану, так сказать-с все было сразу так задумано.
И винить особо никого нельзя, время тогда было лихое.
Программы за Программами в виде всевозможных дорожных карт сыпались сверху вкупе с «финансовым обеспечением». Правда, злые языки еще тогда …, мол, львиная доля подлежит возврату туда, откуда оное исходит. Да и как не быть такому разговору, если спроса за эти деньги никакого не было, так, для приличия, типа, плохое освоение и прочее бла-бла-бла.
А вот, теперь начинается, «кто не спрятался, я не виноват».
Какой прозорливый оказался все-таки Ногаев, вовремя ноги сделал.
Это же при Кулгинове все……… «УН» собрала такие вещдоки, а как же те кто по долгу службы за на наши с вами деньги должен за этим контролировать? И так на ВСЕХ объектах по т.н. госзакупкам…….
Что за проект такой внешнюю стену которая к воде плиткой обшита какой-то идиот писал проект а строители может и виноваты конечно!!! Почему никогда нет вопросов и проектировщикам уральская неделя зватит только одних обливать сходите к тем кто проект рисовал и сравните как сделано а потом и устраивайте им всем !!!!
Проектные работы — такой же бизнес, как и строительство. Какие-то большие начальники, которые сидят близко у места распределения заказов на тендерах, открывают свои «карманные» фирмы, набирают туда кого попало, лишь бы могли что-то нарисовать. Потом этот кое-как сделанный проект «продавливают» через экспертизу и вуа-ля — несколько миллионов «падает» на счет. Там же практически никаких капитальных затрат на производство, все деньги, в основном, уходят на зарплату.
А вот если представить каких-то проектировщиков, у которых нет связей в экспертизе или в департамент строительства, так им, чтобы получить положительное заключение о проекте, семь потов надо будет пролить даже при качественно сделанном проекте.
Просто так госзаказы никто не получает.
Чем каждый год тратить раствор на пришлепывание отваливающихся плиток, проще один раз их прикрутить шурупами с дюбелями.
Для Саке says: 5 июня 2017 в 12:52 и всем
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«УН» никого не обливает, а информирует налогоплательщиков (добросовестно выполняет свои прямые обязанности)! А ведь есть ГОСЭСПЕРТИЗА и ЗАКАЗЧИКИ проектов. но все решает «ОТКАТ» и моя-своя Заказчиков и акимов! Если бы не было того, что народ метко окрестил как «распил бюджета» проще говоря хищений, взяточничества, одним словом коррупции госорганов, то тогда был бы спрос со строителей, подрядчиков. А так и подрядчики поставлены в такие условия: за все надо платить…..и выполняют они работу на то остается после всяких откатов!
Для теx кто думает что УН видит негатив попытаюсь обозначить моменты которые отражает УН в коротком контексте.
1.Заказчик (лучезарный Алтеке так как на момент строительства и приема он был Градоначальником).
2.Надзорный орган над проектировщиком, подрядчиком и теxнадзором это не менее лучезарный верный кошелек Кульгинова — Закарин. (На момент сдачи руководил ЖКХ города и только после его отмашки подрядчик получал деньги.)
Без особыx пожелании в качестве применяемого материала и снижении цены для акуммулирования средств для утеx со стороны Заказчика проектировщик от себя ничего не добавит и не уберет. (прошли времена когда проектировщики были компетентные и с пеной доказывали огреxи будущего обьекта.)
Ну а Закарину оставалось только стрич то самое, для того самого, ну и для себя любимого.
Уважаемые жители ЗКО и города Уральска, xватит вестись на дешовый пиар Кульгинова. За весь бардак в ответе Кульгинов и Закарин.
Согласен что и остальные сотрудники в ответе, но притянем обоиx так они сдадут остальныx.