В Уральске набережная разваливается после паводка (ВИДЕО, ФОТО)

Дорогостоящая набережная в Уральске, построенная в 2013 году, разваливается после подтопления паводком. Власти сократили срок гарантии с 10 до 8 лет.

Журналисты «Уральской недели» побывали на набережной после того, как вода отступила после паводка и убедились, что ежегодный ремонт набережной этот объект не спасет. Ранее власти города сообщили, что все дефекты строительства за свой счет устранит подрядчик — ТОО «Болашак-Т». Однако, увиденное нами показывает, что ремонт в рамках гарантии качественно не меняет ситуацию на этом объекте.