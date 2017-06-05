В ЗКО в дождь укладывают асфальт на трассе, где произошло смертельное ДТП
Журналисты «УН» стали свидетелями того, как на трассе «Уральск-Аксай»горячий асфальт дорожники укладывают в лужи сразу после дождя.
Свидетелями странного ремонта стали десятки водителей, которые в минувшую пятницу проезжали по трассе мимо станции Пойма. Они и сообщили в редакцию о том, что дорожники укладывают асфальт в лужи. Когда мы приехали на место, рабочие филиала РГП»Казахавтожол» сообщили журналистам, что начальство заставило их выполнять работы несмотря на дождь.
Напомним, что на этой же трассе в этот день произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Вечером 2 июня в районе поселка Канай в результате лобового столкновения двух минивенов на месте погибли три человека и 11 человек были госпитализированы. Позже в больнице один из пострадавших скончался.
По словам очевидцев произошедшего, автомобили столкнулись из-за дефекта дорожного покрытия — водитель одного из минивенов выехал на встречную полосу, пытаясь объехать яму на дорогу.
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Лукпан АХМЕДЬЯРОВ
фото Рауль УПОРОВ
Такими темпами эту дорогу они никогда не смогут отремонтировать в летний сезон. В век высоких технологий они испульзуют чайник для пролива битума,лопаты для присыпки асфальта и всякие подручные инструменты.Иностранцы улыбаясь говорят,что это New technology
Дорога в аварийном состоянии давно (ямы глубиной до 20 см.), стыдно перед иностранными инвесторами, ведь они каждый день ездят по данной дороге, куда там за 100 км. там больше 60 не разгонишься одни ямы и бугры. УДП должны давно принимать меры к дорожникам. Интересно что покажет автотехническая экспертиза — там кроется причина выезда на полосу встречного движения — возможно разрушение узлов подвески вследствие дефектов на дорожном покрытии и будет ли задан данный вопрос экспертам органами следствия и дознания.
Екырный бабай, ну если он таксист, он же каждую дырку знает, мог бы и тормознуть, и тише проехать, ведь людей вез… А иностранцы едут тихо не нарушая скоростной режим… Вот и все…
За такой ремонт под суд отдавать нужно.
Ямы, не ямы! Зачем так гнать то, зная что, дорога в ужасном состоянии.