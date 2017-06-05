Погода +16oC
$312.84
352.38
5.53
Опубликовано: Пн, Июн 5th, 2017
3 526 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО в дождь укладывают асфальт на трассе, где произошло смертельное ДТП

Журналисты «УН» стали свидетелями того, как на трассе «Уральск-Аксай»горячий асфальт дорожники укладывают в лужи сразу после дождя. 

Свидетелями странного ремонта стали десятки водителей, которые в минувшую пятницу проезжали по трассе мимо станции Пойма. Они и сообщили в редакцию о том, что дорожники укладывают асфальт в лужи. Когда мы приехали на место, рабочие филиала РГП»Казахавтожол» сообщили журналистам, что начальство заставило их выполнять работы несмотря на дождь.

По словам рабочих, они предупредили руководство о том, что в лужи укладывать асфальт не имеет смысла, но руководитель бригады приказал им продолжать работу. Сам руководитель бригады, узнав, что на место приехали журналисты, с места дорожных работ уехал.

Вот в таком состоянии находились ямы, в которые укладывался горячий асфальт.

Уложенный в лужи асфальт тут же прикатали катком.

Дорожные работы выполняет бригада филиала РГП «Казахавтожол»

Напомним, что на этой же трассе в этот день произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Вечером 2 июня в районе поселка Канай в результате лобового столкновения двух минивенов на месте погибли три человека и 11 человек были госпитализированы. Позже в больнице один из пострадавших скончался.

По словам очевидцев произошедшего, автомобили столкнулись из-за дефекта дорожного покрытия — водитель одного из минивенов выехал на встречную полосу, пытаясь объехать яму на дорогу.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Три человека погибли в автокатастрофе в ЗКО (ВИДЕО +18)

Лукпан АХМЕДЬЯРОВ

фото Рауль УПОРОВ

5 комментариев
  1. Пешеход says:
    5 июня 2017 в 14:26

    Такими темпами эту дорогу они никогда не смогут отремонтировать в летний сезон. В век высоких технологий они испульзуют чайник для пролива битума,лопаты для присыпки асфальта и всякие подручные инструменты.Иностранцы улыбаясь говорят,что это New technology

    0
    0
    Ответить
  2. Шофер says:
    5 июня 2017 в 16:36

    Дорога в аварийном состоянии давно (ямы глубиной до 20 см.), стыдно перед иностранными инвесторами, ведь они каждый день ездят по данной дороге, куда там за 100 км. там больше 60 не разгонишься одни ямы и бугры. УДП должны давно принимать меры к дорожникам. Интересно что покажет автотехническая экспертиза — там кроется причина выезда на полосу встречного движения — возможно разрушение узлов подвески вследствие дефектов на дорожном покрытии и будет ли задан данный вопрос экспертам органами следствия и дознания.

    0
    0
    Ответить
  3. Кайрат says:
    5 июня 2017 в 18:06

    Екырный бабай, ну если он таксист, он же каждую дырку знает, мог бы и тормознуть, и тише проехать, ведь людей вез… А иностранцы едут тихо не нарушая скоростной режим… Вот и все…

    0
    0
    Ответить
  4. Прохожий says:
    5 июня 2017 в 18:17

    За такой ремонт под суд отдавать нужно.

    0
    0
    Ответить
  5. Баке says:
    5 июня 2017 в 18:37

    Ямы, не ямы! Зачем так гнать то, зная что, дорога в ужасном состоянии.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-05
Утром16 ℃
Днем16 ℃
Вечером14.29 ℃
Ночью7.67 ℃
Влажность57 %
ДавлениеhPa 1025.95
Скорость ветра5.49 м/с
2017-06-06
Утром12.05 ℃
Днем17.46 ℃
Вечером22.86 ℃
Ночью16.05 ℃
Влажность56 %
ДавлениеhPa 1026.45
Скорость ветра5.76 м/с