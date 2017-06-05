В ЗКО в дождь укладывают асфальт на трассе, где произошло смертельное ДТП

Журналисты «УН» стали свидетелями того, как на трассе «Уральск-Аксай»горячий асфальт дорожники укладывают в лужи сразу после дождя.

Свидетелями странного ремонта стали десятки водителей, которые в минувшую пятницу проезжали по трассе мимо станции Пойма. Они и сообщили в редакцию о том, что дорожники укладывают асфальт в лужи. Когда мы приехали на место, рабочие филиала РГП»Казахавтожол» сообщили журналистам, что начальство заставило их выполнять работы несмотря на дождь.

Напомним, что на этой же трассе в этот день произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Вечером 2 июня в районе поселка Канай в результате лобового столкновения двух минивенов на месте погибли три человека и 11 человек были госпитализированы. Позже в больнице один из пострадавших скончался.

По словам очевидцев произошедшего, автомобили столкнулись из-за дефекта дорожного покрытия — водитель одного из минивенов выехал на встречную полосу, пытаясь объехать яму на дорогу.

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фото Рауль УПОРОВ