Владимир Волков: — Строительные блоки местного производства — труха

Хотелось бы обсудить местных производителей строительных материалов и безопасность производимой ими продукции. К примеру, строительные песчано-гравийные блоки и керамзита блоки. Рядовые потребители не задумываются, что при их производстве важно приобретать исходное сырье, чтобы блок выдерживал испытания на нагрузку. Те, которые производят в Уральске и к слову, все кому не лень не соответствуют ни ГОСТ не тех стандартам. Накупили себе станков, которые продают в городе от 55 тысяч тенге и считают себя производителями. Единственный производитель в области выпускающий строительные блоки – это УМЗ, где блоки стоят от 210 тенге за штуку, потому, что в состав раствора добавляются усилители бетона, пластификаторы, выдерживается уровень пустот с толщиной стенки. Такой блок разбить кувалдой невозможно. О ценах на рынке ЗКО вообще лучше не говорить. Объездили всех производителей по объявлениям. В рекламе цены не то, чтобы привлекательные, а смешные от 130 тенге. В реале от 170 тенге. В результате, нашли самый дешевый на Ружейникова, где по факту было указано 175 тенге, а продают по 168. Попросили провести на месте испытания. Разбили в крошку молотком с одного урада. Толщина стены всего 5 см, при положенных 9,5. Соответственно на такой блок плиту перекрытия ставить – опасно для жизни. На рынке «Чайка» нашил песчаный блок, так тот прямо в руках рассыпается, что говорит о том, что в раствор даже цемента не доложили, не говоря уже об укреплении щебнем и усилителями бетона. Только один производитель признался, что после производства блоки не выпариваются, что придает блоку прочность. В результате, строить дом из блоков местного производства все равно, что построить дом из самана.