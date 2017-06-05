Владимир Волков: — Строительные блоки местного производства — труха
Хотелось бы обсудить местных производителей строительных материалов и безопасность производимой ими продукции. К примеру, строительные песчано-гравийные блоки и керамзита блоки. Рядовые потребители не задумываются, что при их производстве важно приобретать исходное сырье, чтобы блок выдерживал испытания на нагрузку. Те, которые производят в Уральске и к слову, все кому не лень не соответствуют ни ГОСТ не тех стандартам. Накупили себе станков, которые продают в городе от 55 тысяч тенге и считают себя производителями. Единственный производитель в области выпускающий строительные блоки – это УМЗ, где блоки стоят от 210 тенге за штуку, потому, что в состав раствора добавляются усилители бетона, пластификаторы, выдерживается уровень пустот с толщиной стенки. Такой блок разбить кувалдой невозможно. О ценах на рынке ЗКО вообще лучше не говорить. Объездили всех производителей по объявлениям. В рекламе цены не то, чтобы привлекательные, а смешные от 130 тенге. В реале от 170 тенге. В результате, нашли самый дешевый на Ружейникова, где по факту было указано 175 тенге, а продают по 168. Попросили провести на месте испытания. Разбили в крошку молотком с одного урада. Толщина стены всего 5 см, при положенных 9,5. Соответственно на такой блок плиту перекрытия ставить – опасно для жизни. На рынке «Чайка» нашил песчаный блок, так тот прямо в руках рассыпается, что говорит о том, что в раствор даже цемента не доложили, не говоря уже об укреплении щебнем и усилителями бетона. Только один производитель признался, что после производства блоки не выпариваются, что придает блоку прочность. В результате, строить дом из блоков местного производства все равно, что построить дом из самана.
Во-первых, строительные блоки ударом молотка не проверяют. Проверяют на специальном станке-прессе в специальной строительной лаборатории.
Во-вторых, для индивидуальных домов сейчас набирает популярность другой материал — газобетонные блоки. Они более легкие, лучше удерживают тепло, удобные при обработке, более ровные, так как при изготовлении соблюдается точность размеров, выдерживают нагрузку от обычной деревянной крыши или перекрытия.
Если же хочется непременно положить железобетонные плиты перекрытия, то вместо кирпича можно использовать блоки несъемной опалубки из пенополистирола. У них с двух сторон по 5 см пенополистирола, а внутри пустоты 15 см, в которые заливают бетон. Бетон готовят прямо на площадке, поэтому хозяин сам может проконтролировать и марку бетона, и его качество.
В-третьих, любой застройщик должен помнить о простых правилах рынках: чем дешевле товар, тем ниже его качество. Всё хорошее стоит дорого.