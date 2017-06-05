Японцам запретили привозить на ЭКСПО авто на водородном топливе

По его словам, представители страны восходящего солнца хотели презентовать казахстанцам транспорт, работающий на водородном топливе.

«К сожалению, мы не смогли всё воплотить. Мы сегодня вам показали только видеопрезентации. Мы хотели бы привезти настоящие экспонаты, даже водородную машину. К сожалению, мы это не смогли сделать, потому что сам водород как источник энергии является опасным. Поэтому мы не смогли его привезти, и мне очень жаль», — рассказал Томиясу Накамура.

По его словам, казахстанская сторона отказала в демонстрации опасного транспорта в целях безопасности.

«Это на самом деле обычная машина. Когда она едет, вместо газов из выхлопной трубы течёт вода. И вы можете туда подставить стакан, и выпить её. Она настолько чистая», — пояснил он.

В Японии транспорт, использующий вместо топлива водород, пользуется популярностью. Машины выпустили года два-три назад такие мировые марки как Toyota и Honda.

В пресс-службе АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» отметили, что перевозку водородной машины в Казахстан запретила авиакомпания.

Продажа билетов на мероприятия, которые будут проходить в рамках международной выставки ЭКСПО-2017, уже началась.

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