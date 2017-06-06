Как ремонтировали дорогу на Аксай (ВИДЕО)

Пользователь сайта прислал в редакцию видео, на котором он запечатлел ямочный ремонт на том, участке трассы, где в минувшую пятницу произошла смертельная автокатастрофа. На видео дорожники укладывают асфальт в подготовленные ямы под моросящим дождем.

Видео было снято в прошлом году, но его ценность состоит в том, что здесь показан ямочный ремонт с нарушением технологий недалеко от того места, где в минувшую пятницу произошло ДТП в котором погибло 4 человека. Текущим ремонтом этой и других дорог внутри области занимается РГП «Казахавтожол». Автор видео Бауржан Алипкалиев, сообщил, что когда снимал это видео, присутствовавшие на месте руководители «Казахавтожол» укладку асфальта в лужи объяснили тем, что вынуждены это сделать, так как горячий асфальт может остыть и его уже невозможно будет использовать.

— Я спросил у них, почему они не смотрят на прогноз погоды, когда заказывают асфальт с завода? Они мне ответили, что их прогноз погоды показывал, что в этот день ожидался ясный день, без осадков. Это было в октябре прошлого года. И вот спустя меньше года на этом же участке дороги яма на яме. Думаю не нужно быть специалистом в строительстве чтобы понимать откуда появились ямы и почему на этой дороге погибают люди, — сказал Бауржан Алипкалиев.

Напомним, что очевидцы и выжившие участники аварии сообщали о том, что причиной аварии стал выезд одного из минивенов на встречную полосу из-за ямы на дороге. Кроме того, аналогичный случай ямочного ремонта под дождем, запечатлели журналисты «Уральской недели» в минувшую пятницу на этой же трассе, но на другом участке в районе станции «Пойма».

Лукпан Ахмедьяров