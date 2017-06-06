«Казахавтодор»: Глубоких ям на месте автокатастрофы на трассе «Уральск- Аксай» не было (видео)
Со слов руководства компании, ответственной за обслуживание трасс республиканского значения, дорога на месте автокатастрофы, унесшей жизнь пятерых жителей ЗКО, была не опасной и имела лишь небольшие дорожные дефекты, о которых они заранее предупреждали водителей при помощи дорожных знаков.
По словам главного инженера РГП «Казахавтодор» Нуриддина Мухамбетова, на месте ДТП, куда они выезжали на обследование, не было настолько глубоких ям, которые нужно было объезжать. Отсюда следует, что качество дороги не могло стать причиной трагедии.
— Водитель мог свободно ехать по своей полосе дороги, никуда не сворачивая и не выезжая на встречную полосу, — поясняет Нуриддин Мухамбетов. – Но он почему-то выехал на встречную полосу, а тормозной путь автомобиля составил 4,5 метра. Впереди идущие машины не создавали для него никаких препятствий — ни ям, ни людей, не животных – ничего ему не мешало ехать. Почему он повернул на 35 градусов вправо неизвестно.
Также главный инженер РГП «Казахавтодор» отметил, что ямочный ремонт на месте ДТП запланирован к середине июня этого года.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ
пусть этот инженер,лично в глаза скажет родственникам погибших.
Предлагаю главному инженеру лично проехать по этой трассе, и на своей машине и обязательно в темное время суток. езжу по этой дороге каждую неделю и знаю что ям там очень много!!!
Хотел уточнить сколько нужно лет чтобы наконец сделали дорогу Аксай-Уральск новую, ровную, без дыр, ремонта и волновых явлений подкидывающих автомобиль?
Могло и само КПО сделать дорогу новую и шире. Раньше помню что делалось по проектам финансируемым от КПО — было гарантом качества. Сколько прекрасных и качественных строеный было.
Сейчас же уже несколько лет, видно убрали контроль за исполнением — и качество стало хуже чем даже финансирование акиматом. Если слышу что гдето КПО чтото строит — значит будет плохое и не надолго. Лично мое наблюдение. Даже само слово КПО уже ассоциируетя с чемто некачественным и плохим. Жалко что инофирмы опустились до нашего уровня, а не мы тянемся к их. Вот что делает Казахстан с иностранцами)))
Сейчас с подрядчиков которые работают по проектам от кпо берут бешеные откаты,там несколько лет назад чел появился специальный, Акимат в курсе.раньше они подсывали откаты требовать ,а сейчас влегкую кстати это не секрет знают многие, поэтому строят на оставшиеся бабки,вот и хрень получается
«Впереди идущие машины не создавали для него никаких препятствий — ни ям, ни людей, не животных – ничего ему не мешало ехать. Почему он повернул на 35 градусов вправо неизвестно»
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ВПРАВО????????
Я что-то пропустил? В Казахстане ввели левостороннее движение?
Это каким волшебным образом надо умудриться выехать «на встречку» влево повернув руль на 35 градусов ВПРАВО?!
Как не стыдно врать в глаза всем? какая нормальная дорога до Аксая, когда она была без ям? И как это не было ям на месте трагедии? Как можно брать грех на душу и говорить такое? Не зря же говорят: повинную голову меч не сечет. Родственникам погибших хочется услышать хотя бы правду, и извинения. А тут тупо и нагло прикрывают себя. У меня слов нет………………………. Даже человеческая смерть не будоражит совесть. Их представители там были и сделали заключение. Естественно, что они правдивое заключение не сделают. А теперь они латают эти дыры, чтобы независимым экспертам пыль в глаза пустить.
Какой ямочный ремонт? Это прошлый век, видел как на проспекте делают ямочный ремонт, до сих пор ходят с чайниками и льют гудрон, это таким мы образом хотим войти в 30ку лучших стран мира? Лучше отдать иностранным фирмам подряды, чем нашим дармоедам. Они и дешевле и качественнее сделают дороги.
Он прав. Дело не в дорогах, а в людях. Не зря говорят «тише едешь — дальше будешь». А у нас все время куда-то спешат-спешат, вот и попадают на тот свет раньше других.
Вообще, после каждой аварии с многочисленными жертвами, надо в этом месте у дороги ставить памятный знак с информацией сколько, когда и как погибло. А лучше, большой билборд с фотографиями жертв данного ДТП.
После Каная дыры по колено о чем говорит головой его окунуть в эти ямы! В Оренбургской области ДСУ работать начинают с мая без выходных до 12 ночи чтобы успеть построить! Наши по осени начнут и с дождями до морозов асфальт кладут который сходит вместе со снегом!
Только вот приехал с Аксая, лукавите и врете вы товарищ главный инженер, дорога на месте трагедии как раз таки в ямах!!! И Что же вы не доделали те ямы которые я вот только что проехал на Пойме??? Ямы которые вы сделали для якобы ремонта, они ещё ведь ещё больше тех которые на трассе. Вы же и в дождь готовы были ложить с ваших слов лишь бы ям не было, сейчас то что мешает их заделать?? Даже почистить их нормально не соизволили камни летят!