«Казахавтодор»: Глубоких ям на месте автокатастрофы на трассе «Уральск- Аксай» не было (видео)

Со слов руководства компании, ответственной за обслуживание трасс республиканского значения, дорога на месте автокатастрофы, унесшей жизнь пятерых жителей ЗКО, была не опасной и имела лишь небольшие дорожные дефекты, о которых они заранее предупреждали водителей при помощи дорожных знаков.

По словам главного инженера РГП «Казахавтодор» Нуриддина Мухамбетова, на месте ДТП, куда они выезжали на обследование, не было настолько глубоких ям, которые нужно было объезжать. Отсюда следует, что качество дороги не могло стать причиной трагедии.

— Водитель мог свободно ехать по своей полосе дороги, никуда не сворачивая и не выезжая на встречную полосу, — поясняет Нуриддин Мухамбетов. – Но он почему-то выехал на встречную полосу, а тормозной путь автомобиля составил 4,5 метра. Впереди идущие машины не создавали для него никаких препятствий — ни ям, ни людей, не животных – ничего ему не мешало ехать. Почему он повернул на 35 градусов вправо неизвестно.

Также главный инженер РГП «Казахавтодор» отметил, что ямочный ремонт на месте ДТП запланирован к середине июня этого года.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ