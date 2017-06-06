«Казахавтодор»: Укладка асфальта в дождь не принесла большого ущерба

Руководство РГП «Казахавтодор» пояснило «УН», почему они в дождливую погоду укладывали горячий асфальт на трассе «Уральск-Аксай».

Главный инженер РГП «Казахавтодор» Нуриддин Мухамбетов (на фото) признаёт, что укладка горячего асфальта в дождь — это грубейшее нарушение технологии.

— Наша бригада делала в штатном режиме ямочный ремонт на этой трассе, — рассказывает Нуриддин Мухамбетов. – Когда рабочие приехали ремонтировать дорогу, была хорошая погода, и они начали работать согласно инструкции. Сначала они произвели разметку, зачистку ямы, после чего залили битум, но внезапно пошёл дождь.

По словам инженера Мухамбетова, закатать асфальт рабочим пришлось исключительно из соображений соблюдения техники безопасности.

— Мы не могли оставить в таком виде яму и поэтому закатали ее при помощи асфальтоукладчика, — говорит Нуриддин Мухамбетов.- Остальные ямы ремонтировать не стали, свернули производство и уехали на базу. На одну яму ушло порядка 400 килограммов асфальтобетонной смеси. Учитывая, что тонна асфальта стоит 16 000 тенге, финансовый ущерб, если яму придётся латать заново, для нас минимальный.

Кроме всего прочего, Нуриддин Мухамбетов предложил журналистам проехать на базу в поселок Подстепное, чтобы показать, что они в действительности не истратили зря ни килограмма асфальтобетонной смеси.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Читать по теме:

В ЗКО в дождь укладывают асфальт на трассе, где произошло смертельное ДТП