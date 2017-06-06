«Казахавтодор»: Укладка асфальта в дождь не принесла большого ущерба
Руководство РГП «Казахавтодор» пояснило «УН», почему они в дождливую погоду укладывали горячий асфальт на трассе «Уральск-Аксай».
Главный инженер РГП «Казахавтодор» Нуриддин Мухамбетов (на фото) признаёт, что укладка горячего асфальта в дождь — это грубейшее нарушение технологии.
— Наша бригада делала в штатном режиме ямочный ремонт на этой трассе, — рассказывает Нуриддин Мухамбетов. – Когда рабочие приехали ремонтировать дорогу, была хорошая погода, и они начали работать согласно инструкции. Сначала они произвели разметку, зачистку ямы, после чего залили битум, но внезапно пошёл дождь.
По словам инженера Мухамбетова, закатать асфальт рабочим пришлось исключительно из соображений соблюдения техники безопасности.
— Мы не могли оставить в таком виде яму и поэтому закатали ее при помощи асфальтоукладчика, — говорит Нуриддин Мухамбетов.- Остальные ямы ремонтировать не стали, свернули производство и уехали на базу. На одну яму ушло порядка 400 килограммов асфальтобетонной смеси. Учитывая, что тонна асфальта стоит 16 000 тенге, финансовый ущерб, если яму придётся латать заново, для нас минимальный.
Кроме всего прочего, Нуриддин Мухамбетов предложил журналистам проехать на базу в поселок Подстепное, чтобы показать, что они в действительности не истратили зря ни килограмма асфальтобетонной смеси.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
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а может нужно этого господина ,посадить в шаран и покатать по этому участку дороги? чтоб как говорится,он сам лично прочувствовал, всю глубину ситуации?
По словам инженера Мухамбетова, закатать асфальт рабочим пришлось исключительно из соображений соблюдения техники безопасности.
— Мы не могли оставить в таком виде яму и поэтому закатали ее при помощи асфальтоукладчика, — говорит Нуриддин Мухамбетов.- Остальные ямы ремонтировать не стали, свернули производство и уехали на базу….
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Какое-то странно трепетное отношение именно к ЭТОЙ яме, прослеживается у г-на Мухамбетова…….ведь , почему-то «…остальные ямы ремонтировать не стали, свернули производство и уехали на базу…» и даже » соображения техники безопасности» их не остановили…. Может быть это его именная яма?
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«Главный инженер РГП «Казахавтодор» Нуриддин Мухамбетов (на фото) признаёт, что укладка горячего асфальта в дождь — это грубейшее нарушение технологии»
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То есть главный инженер вполне себе спокойно признаёт, что НЕ ВЫПОЛНЯЕТ свои прямые обязанности ….. и совсем не даже не боится какой либо ответственности за это!
Уважаемый! А если в вашей машине на автосервисе, в нарушение технологии, рукожопый мастер при смене тормозных колодок смажет их маслом, чтобы диск не корябали…..? ….думаю, вы очень быстро окажетесь там, где и по вашей вине в частности, оказались пострадавшие в этой аварии.
«По словам инженера Мухамбетова, закатать асфальт рабочим пришлось исключительно из соображений соблюдения техники безопасности.» — Каждый день езжу по этой трассе, и уверен что безопасность не соблюдается. Ямы так и оставляются на день, два. В сторону Чапаева то же самое