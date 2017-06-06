Погибший водитель минивена на трассе Уральск- Аксай работал незаконно

22-летний водитель, участник ДТП на маршруте «Уральск-Аксай», в котором погибли четыре человека, занимался частным извозом неофициально. Об этом сообщил руководитель ТОО «Батыс Экипаж», которое обслуживает этот маршрут.

Руководитель ТОО «Экипаж Батыс» Тимур Курмангалиев, сообщил журналисту «Уральской недели», что один из участников автокатастрофы — водитель красного «Фольксвагена Шаран» не имел права заниматься частным извозом, так как официально не работал в его предприятий.

— Он приходил к нам пару месяцев назад. Мы ему сказали, какие документы нужно собрать и предоставить нам. После этого он к нам не возвращался. Кроме того, у нас были сомнения в его водительских навыках, так как водителю было всего 22 года. Получается, что он не имел права заниматься пассажирскими перевозками, — сообщил Тимур Курмангалиев.

По словам нашего собеседника на линии периодически работают так называемые «пираты» — частные извозчики на минивенах, которые работают на маршруте «Уральск-Аксай».

— У нас на линии ежедневно работают более 60 машин. Это официально оформленные наши водители. Но в часы пик, когда наших машин не хватает, людей забирают «пираты», пользуясь тем, что на площадках стоят пассажиры и ждут машину. Этот водитель скорее всего там и набрал пассажиров себе в салон, — сказал Тимур Курмангалиев.

Он также добавил, что в целях безопасности поездки, в салоне каждого минивена в его предприятии, есть информационные листовки, в которых пассажиров просят сообщать о всех фактах, когда водитель превышает скорость, разговаривает по телефону во время управления или допускает грубое обращение с клиентами.

— В листовках есть номера телефонов диспетчеров, мой телефон и главного механика. Так по жалобе пассажиров мы два месяца назад расторгли договор с двумя водителями. Один из них подрался с пассажиром. Он потом жаловался в прокуратуру на нас, в налоговую и в акимат. Нас проверяли и эти проверки показали, что наши действия были обоснованы, — сообщил Тимур Курмангалиев.

Лукпан Ахмедьяров