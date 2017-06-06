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Опубликовано: Вт, Июн 6th, 2017
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Родственники погибших в ДТП на аксайской трассе требуют навести порядок (ВИДЕО)

Родственники погибших и пострадавших в ДТП на аксайской трассе создали общественную группу, чтобы добиться от властей объективного расследования.

Ис Доскалиева сестра погибшей в аварии Айнагуль Есмадьяровой

Свою первую пресс-конференцию родственники погибших и пострадавших провели 6 июня в редакции «Уральской недели». Всех родственников погибших разыскал и собрал Аманжол Курпеев, родной брат погибшей в автокатастрофе 41-летней Айнагуль Есмадьяровой.

— Так получилось, что всех нас объединила общая беда. Мы не сможем вернуть близких, но это происшествие должно стать последним. Мы требуем от властей, обращаемся к акиму области — наведите порядок с «Шаранами». Это же не новость то, что водители этих машин превышают скорость, разговаривают по телефону, устраивают гонки, выезжают на линию не выспавшись.Все всё знают. И полиция, и акиматы, и прокуратура. Но все закрывают на это глаза. Это же не первая трагедия. Сколько еще нужно смертей, чтобы вы поняли, что так дальше продолжаться не может? Почему до сих пор перевозчик не привлечен к ответственности? Второй вопрос — дороги. По одной из версий ДТП произошло из-за того что там была яма и водитель пытался ее объехать. Почему не ставится вопрос об ответственности дорожников? Вы все видите как проводится ямочный ремонт — в дождь, с нарушением технологий, когда в дороге нарежут дырки и оставляют их по несколько дней без ремонта. Есть Казавтожол, который дорогу ремонтирует. Есть дорожная полиция, которая следит за порядком. Есть акиматы, которые выделяют деньги на ремонт дорог. И ни одного ответственного! Получается, что все сваливают на погибшего мальчишку водителя, который уже ответить и оправдаться никак не может, — сказал Аманжол Курпеев.

Его поддерживают и другие участники пресс-конференции. Это родственники 20-летней Салтанат Адиловой и 36-летней Асимы Нурмановой. В настоящее время все они намерены обратиться в акимат области и в другие уполномоченные органы с требованием провести тщательное и объективное расследование произошедшего, установить ответственных и искоренить сложившуюся систему опасных пассажирских перевозок.

 

 

Погибшая 41-летняя Айнагуль Есмадьярова. Бухгалтер школы №3 города Аксай. Ехала в темносинем «Шаране» в Уральск, на 100-дневные поминки своего родственника. После нее осталась 10-летняя дочь.

Асима Нурманова, 36 лет. Работала бухгалтером в КПО б.в. Ехала домой на Шаране темно-синего цвета. Торопилась в Уральск так как планировала оформить покупку квартиры. После нее остался сын 17 лет.

20-летняя Салтанат Адилова, студентка уральского медколледжа. Возвращалась из Уральска домой в Аксай на красном Фольксвагене Шаран, после сдачи экзамена.

 

Один комментарий
  1. HumptyDumpty says:
    6 июня 2017 в 19:54

    жопики пусть тоже ответят!

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