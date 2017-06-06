Суд признал решение акимата Уральска о передаче земли в частную собственность незаконным

Апелляционный суд признал решение акимата Уральска о передаче земли в частную собственность незаконым, вырубку сквера на данный момент прекратили

Борьба за сквер между жильцами улицы 8 марта и предпринимателем Куляш Васильевой продолжалась полгода. За это время власти выступали то на одной, то на другой стороне.

Еще в 2005 году акимат города Уральска изменил «статус» земли по улице 8 марта с «земли общего пользования» на « землю под индивидуальное жилищное строительство», а затем выдал эту землю двум жителям города Шымкента. Спустя некоторое время вышеуказанные граждане продали эту землю уральскому предпринимателю Куляш Васильевой. Предприниматель начала вырубать деревья на территории и готовилась к строительству сауны на месте сквера.

Сначала они пожаловались в прокуратуру, а затем совместно с прокуратурой — в суд. Однако суд первой инстанции жители проиграли. Судья мотивировала своё решение тем, что в правилах предоставления казахстанцам земель под ИЖС сказано, что любой гражданин страны может получить землю один раз и в любом месте. Жители решили обжаловать данное решение суда.

— Судом первой инстанции грубо нарушены нормы материального и процессуального права, не применен закон, подлежащий применению, в результате чего незаконно прекращено производство по делу, ущемлены Конституционные права лиц, обратившихся за судебной защитой, — говорится в постановлении суда за подписью председательствующего судьи Аманкулова.

Итогом данных разбирательств стало то, что сквер по улицы 8 марта не будет вырублен. Жильцы готовятся к новому процессу – к присвоению скверу кадастрового номера.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА