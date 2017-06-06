Погода +14oC
$312.99
352.05
5.51
Опубликовано: Вт, Июн 6th, 2017
1 751 ЗКО

Суд признал решение акимата Уральска о передаче земли в частную собственность незаконным

Вырубку деревьев на данный момент прекратили.

Апелляционный суд признал решение акимата Уральска о передаче земли в частную собственность незаконым, вырубку сквера на данный момент прекратили

Борьба за сквер между жильцами улицы 8 марта и предпринимателем Куляш Васильевой продолжалась полгода. За это время власти выступали то на одной, то на другой стороне.
Еще в 2005 году акимат города Уральска изменил «статус» земли по улице 8 марта с «земли общего пользования» на « землю под индивидуальное жилищное строительство», а затем выдал эту землю двум жителям города Шымкента. Спустя некоторое время вышеуказанные граждане продали эту землю уральскому предпринимателю Куляш Васильевой. Предприниматель начала вырубать деревья на территории и готовилась к строительству сауны на месте сквера.
Сначала они пожаловались в прокуратуру, а затем совместно с прокуратурой — в суд. Однако суд первой инстанции жители проиграли. Судья мотивировала своё решение тем, что в правилах предоставления казахстанцам земель под ИЖС сказано, что любой гражданин страны может получить землю один раз и в любом месте. Жители решили  обжаловать данное решение суда.
— Судом первой инстанции грубо нарушены нормы материального и процессуального права, не применен закон, подлежащий применению, в результате чего незаконно прекращено производство по делу, ущемлены Конституционные права лиц, обратившихся за судебной защитой, — говорится в постановлении суда за подписью председательствующего судьи Аманкулова.
Итогом данных разбирательств стало то, что сквер по улицы 8 марта не будет вырублен. Жильцы готовятся к новому процессу – к присвоению скверу кадастрового номера.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-06
Утром14 ℃
Днем14 ℃
Вечером14 ℃
Ночью14.09 ℃
Влажность43 %
ДавлениеhPa 1022.27
Скорость ветра4.03 м/с
2017-06-07
Утром16.57 ℃
Днем25.44 ℃
Вечером22.08 ℃
Ночью14.71 ℃
Влажность52 %
ДавлениеhPa 1019.94
Скорость ветра3.71 м/с