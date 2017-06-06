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Опубликовано: Вт, Июн 6th, 2017
2 471 ЗКО / Картина дня

В Уральске три медицинских учреждения перейдут в частные руки

До конца этого года, власти города передадут в доверительное управление 4 и 7 поликлиники, а также областной консультативно-диагностический центр.

Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат Беркингали во время брифинга в Службе центральных коммуникаций. По мнению чиновника, это повысит конкуретность между частными и государственными больницами.
— С внедрением обязательного медицинского страхования увеличится финансовый поток у частных больниц, — говорт Нурданат Беркингали. – Государство будет восстанавливать средства частным больницам, затраченные на прием бесплатных пациентов. Для того, чтобы и государственные поликлиники стремились к оказанию качественных услуг, они будут передаваться в доверительное управление.
По словам чиновника, получить в доверительное управление 4, 7 поликлинику, либо областной консультативно-диагностический центр сможет любой желающий предприниматель, после прохождения тендерных процедур.
Напомним, в Казахстане действует стратегия государственно- частного партнерства, согласно которому, частными предпринимателями могут администрироваться многие государственные учреждения, предприятия и имущественные комплексы.

 

12 комментариев
  1. Анатолий says:
    6 июня 2017 в 13:02

    Всем давно ясно каким предпринимателям отдадут. Сколько можно одним и тем же государство безнаказанно грабить. Простым народом подотрутся.

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  2. набухался в выходные says:
    6 июня 2017 в 13:07

    Это очень плохо. Плохие специалисты за большие деньги и сделают так, что и выбора у нас не будет как с ЕНПФ.

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  3. Александр says:
    6 июня 2017 в 14:30

    В этом году через 4 поликлинику готовился к операции с 19 января по 11 апреля, а за деньги её делают на второй день. Первый обследуют, на второй операция. Сомневаюсь, что будет лучше.

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  4. Saulet says:
    6 июня 2017 в 14:37

    Отличное решение, если не знать наших.
    Вот почему в европах не воруют? А потому что не выгодно приличному человеку этим заниматься.
    Выгодно быть приличным, выгодно не воровать.
    У нас же все наоборот. Какой приличный человек пропустить удобный случай наживаться, например, на должности акима или министра?
    С большим опасением люди встречают это благое медицинское новшество. Почему?
    А потому что нет еще никаких Законов и Правил гарантирующих, чтобы этот механизм работал на благо людей, а не привел к печальному исходу (не потерять бы хотя ту неважную медицину. которая есть).
    Скажите пжас, где Законы, не позволяющие какому-нибудь капиталисту-временщику купить поликлиники за копейки и распродать еще дешевле (например, эти здания поликлиник под торговые центры… — далее у какого какая фантазия)? Конечно, это крайний, фантастический вариант, но у нас чудеса случаются…
    Почему дешевле, чем купил? А все просто, купит то не за свои деньги, а под дешевые кредиты, которые потом ессно не возвратит (они это делать умеют), в итоге получится купил по сути дела даром.
    Через некоторое время энтот банкрот выныривает «удачливым» бизнесменом где-нить на югах.
    Обычная история жителя постсовка.
    Что злит в этой истории?
    А то, что те, кто вводят это новшество прекрасно знают, что сначала надо «проработать», ввести нужные Законы, чтобы мошенничества не было, чтобы было выгодно только хорошо работать, а не кидать государство и общество. Нужно обставить правилами, чтобы исполнение этих Законов было неотвратимым. а не так, чтобы «как дышло». Вот так у нас всегда.
    Потому так и кажется, что у нас бесконечный беспросвет.
    Остается уповать на счастливый случай или Всевышнего, что вообщем то одинаково глупо.

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  5. HumptyDumpty says:
    6 июня 2017 в 14:50

    ирменов всё заберёт оптом…

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  6. Баха says:
    6 июня 2017 в 15:46

    такое ощущение почему-то, что нас снова обманули((
    так вот значит почему товарищ Ирменов спрыгнул с должности министра в должность директора диагностического центра, одного из самых прибыльных, технически (государством под завязку) оснащенным и новым учреждением. хитро-хитро

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  7. врач says:
    6 июня 2017 в 16:06

    кто будет будущим владельцем областного консультативно-диагностического центра всем наверное уже ясно (усатый)

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    • NVP says:
      6 июня 2017 в 16:51

      Неужели Сталин? 🙂

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    • Дотошный says:
      6 июня 2017 в 18:17

      «….кто будет будущим владельцем областного консультативно-диагностического центра всем наверное уже ясно (усатый)….»
      ———————————————
      Нет….ну что вы!…..это совершеннейшее совпадение….)))))

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  8. Оливия says:
    6 июня 2017 в 19:16

    блин, все никак не доеду обследоваться туда. надо поторопиться, пока еще хоть кто то из врачей там остался нормальный

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  9. Пациент says:
    6 июня 2017 в 19:23

    Нет слов, просто, нет слов.

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  10. вася петров says:
    6 июня 2017 в 19:37

    в народе говорят что ОН отдал ресторан в Москве на откуп от БЮРО за грабеж бюджета. Правда иль нет незнаю, за что продалb —за то купил. Но Интересно ууух— кто знает мож????

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