В Уральске три медицинских учреждения перейдут в частные руки
До конца этого года, власти города передадут в доверительное управление 4 и 7 поликлиники, а также областной консультативно-диагностический центр.
Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат Беркингали во время брифинга в Службе центральных коммуникаций. По мнению чиновника, это повысит конкуретность между частными и государственными больницами.
— С внедрением обязательного медицинского страхования увеличится финансовый поток у частных больниц, — говорт Нурданат Беркингали. – Государство будет восстанавливать средства частным больницам, затраченные на прием бесплатных пациентов. Для того, чтобы и государственные поликлиники стремились к оказанию качественных услуг, они будут передаваться в доверительное управление.
По словам чиновника, получить в доверительное управление 4, 7 поликлинику, либо областной консультативно-диагностический центр сможет любой желающий предприниматель, после прохождения тендерных процедур.
Напомним, в Казахстане действует стратегия государственно- частного партнерства, согласно которому, частными предпринимателями могут администрироваться многие государственные учреждения, предприятия и имущественные комплексы.
Всем давно ясно каким предпринимателям отдадут. Сколько можно одним и тем же государство безнаказанно грабить. Простым народом подотрутся.
Это очень плохо. Плохие специалисты за большие деньги и сделают так, что и выбора у нас не будет как с ЕНПФ.
В этом году через 4 поликлинику готовился к операции с 19 января по 11 апреля, а за деньги её делают на второй день. Первый обследуют, на второй операция. Сомневаюсь, что будет лучше.
Отличное решение, если не знать наших.
Вот почему в европах не воруют? А потому что не выгодно приличному человеку этим заниматься.
Выгодно быть приличным, выгодно не воровать.
У нас же все наоборот. Какой приличный человек пропустить удобный случай наживаться, например, на должности акима или министра?
С большим опасением люди встречают это благое медицинское новшество. Почему?
А потому что нет еще никаких Законов и Правил гарантирующих, чтобы этот механизм работал на благо людей, а не привел к печальному исходу (не потерять бы хотя ту неважную медицину. которая есть).
Скажите пжас, где Законы, не позволяющие какому-нибудь капиталисту-временщику купить поликлиники за копейки и распродать еще дешевле (например, эти здания поликлиник под торговые центры… — далее у какого какая фантазия)? Конечно, это крайний, фантастический вариант, но у нас чудеса случаются…
Почему дешевле, чем купил? А все просто, купит то не за свои деньги, а под дешевые кредиты, которые потом ессно не возвратит (они это делать умеют), в итоге получится купил по сути дела даром.
Через некоторое время энтот банкрот выныривает «удачливым» бизнесменом где-нить на югах.
Обычная история жителя постсовка.
Что злит в этой истории?
А то, что те, кто вводят это новшество прекрасно знают, что сначала надо «проработать», ввести нужные Законы, чтобы мошенничества не было, чтобы было выгодно только хорошо работать, а не кидать государство и общество. Нужно обставить правилами, чтобы исполнение этих Законов было неотвратимым. а не так, чтобы «как дышло». Вот так у нас всегда.
Потому так и кажется, что у нас бесконечный беспросвет.
Остается уповать на счастливый случай или Всевышнего, что вообщем то одинаково глупо.
ирменов всё заберёт оптом…
такое ощущение почему-то, что нас снова обманули((
так вот значит почему товарищ Ирменов спрыгнул с должности министра в должность директора диагностического центра, одного из самых прибыльных, технически (государством под завязку) оснащенным и новым учреждением. хитро-хитро
кто будет будущим владельцем областного консультативно-диагностического центра всем наверное уже ясно (усатый)
Неужели Сталин? 🙂
«….кто будет будущим владельцем областного консультативно-диагностического центра всем наверное уже ясно (усатый)….»
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Нет….ну что вы!…..это совершеннейшее совпадение….)))))
блин, все никак не доеду обследоваться туда. надо поторопиться, пока еще хоть кто то из врачей там остался нормальный
Нет слов, просто, нет слов.
в народе говорят что ОН отдал ресторан в Москве на откуп от БЮРО за грабеж бюджета. Правда иль нет незнаю, за что продалb —за то купил. Но Интересно ууух— кто знает мож????