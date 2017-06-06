В Уральске три медицинских учреждения перейдут в частные руки

До конца этого года, власти города передадут в доверительное управление 4 и 7 поликлиники, а также областной консультативно-диагностический центр.

Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат Беркингали во время брифинга в Службе центральных коммуникаций. По мнению чиновника, это повысит конкуретность между частными и государственными больницами.

— С внедрением обязательного медицинского страхования увеличится финансовый поток у частных больниц, — говорт Нурданат Беркингали. – Государство будет восстанавливать средства частным больницам, затраченные на прием бесплатных пациентов. Для того, чтобы и государственные поликлиники стремились к оказанию качественных услуг, они будут передаваться в доверительное управление.

По словам чиновника, получить в доверительное управление 4, 7 поликлинику, либо областной консультативно-диагностический центр сможет любой желающий предприниматель, после прохождения тендерных процедур.

Напомним, в Казахстане действует стратегия государственно- частного партнерства, согласно которому, частными предпринимателями могут администрироваться многие государственные учреждения, предприятия и имущественные комплексы.