Выжившая в ДТП на аксайской трассе рассказала подробности трагедии (видео)
По словам выжившей пассажирки, водитель минивена дважды за время поездки создавал опасную ситуацию на дороге.
Жительница Аксая Марина Рогова, была пассажиром в красном «Фольксвагене Шаран», водитель которого допустил лобовое столкновение с другим минивеном на маршруте «Уральск-Аксай» в минувшую пятницу,2 июня. По ее словам, в день трагедии она уезжала из Уральска к себе домой, в Аксай.
— Я приехала на вокзал и там стала спрашивать какой из «Шаранов» отъезжает по очереди. Нас было трое, а в отъезжающем минивене, который нам указали, было только одно место. Тут к нам подошел молодой парень и сказал, что следующий в очереди — его «Шаран» и мы сели в его машину. Как только мы выехали из города, он поехал очень быстро. Всю дорогу водитель очень часто отвлекался на разговоры по телефону. На станции Пойма, когда мы подъехали к железнодорожному переезду, выстроилась большая очередь машин, так как переезд был закрыт из-за приближающегося поезда. Наш водитель сначала вроде бы замедлился, но потом стал объезжать стоящие машины по встречке и перед самым переездом резко ускорился и проскочил перед поездом. Сам момент ДТП я помню, но там все случилось быстро. Я увидела, как к нам на встречу резко приближается темная машина, и после этого был страшный удар. Мы вылетели в кювет, и машина опрокинулась. Несколько секунд после этого в машине стояла мертвая тишина. А потом стали останавливаться попутные машины, и кто-то нас стал вытаскивать из салона машины. Помню, что наш «Шаран» загорелся и кто-то его тушил огнетушителем. Нас всех положили на траву, и люди поставили нашу машину на колеса, — рассказала Марина Рогова. — У меня сильно болели ноги и грудная клетка.
Марина Рогова сообщила об этом во время пресс-конференции родственников погибших и пострадавших в этом ДТП в офисе «Уральской недели», 6 июня.
Женщина ехала в красном «Шаране» вместе с 20-летней Салтанат Адиловой, студенткой уральского медколледжа, которая после экзамена возвращалась домой в Аксай. Дядя Салтанат Саясат Адилов, выступая перед журналистами, сказал, что родственники погибших и пострадавших в этом ДТП объединились, чтобы поставить перед властями принципиальные вопросы по безопасности пассажирских перевозок.
— Мы требуем от властей, чтобы они навели порядок с «Шаранами». Мы не требуем их отменить (это невозможно), но можно же навести дисциплину. Можно установить GPS треккеры, камеры, поставить на дороге скоростемеры. Это первое. Второе, не менее важное, мы требуем привести в порядок дорогу между Бурлином и Уральском. На этой дороге идёт постоянный, непрекращающийся ямочный ремонт, ухабы. Кто-то же должен за это отвечать! Почему никто из «Казахавтожола» не привлечен к ответственности? Я это говорю не только потому, что потерял родного человека. Как бы мы не рыдали, мертвых уже не вернешь, но власти должны позаботиться о живых. Почему у нас всё всегда должны доводить до трагедии? Это же не первый случай на этой дороге и с этими же «Шаранами»? — сказал Саясат Адилов.
подайте в суд на всех ,кто несёт ответственность за этот участок дороги,включая госчинуш.
Будет идеальная дорога, будут умудрятся лететь за 250 км час. Человеческий фактор однако
СПС МЕСТНЫМ ГАЙЦАМ КОТОРЫЕ ПОКРЫВАЮТ ВСЮ ЭТУ ШАРАШКУ
Согласна с дядей!!! Дорога ужасная!!! порядок давно надо навести. Только в статье написано 5 человек погибло???? вроде бы ранее говорили о четверых????
Дело не в дороге. Другие же ездят без аварий. Сделают хорошую дорогу, так там вообще все летать будут. У нас же молодежь не может спокойно ездить, обязательно быстро, с ветерком, так, чтобы все на него оглядывались и говорили:»Вот смотрите, какой ас!»
согласен с мужиком, их стихийных перевозчиков не истребиш пока есть спрос—-но безопасность на ноле. А вот ею безопасностью пренебрегать никак. но чинушам пох—их дети на шаранах не ездят. А тем же гайцам с федоровки тоже че предьявиш? они по тихому мают—-ведь перекрыть тему не по силам. Пока народ толпой не встанет—-на проблему никто не обратит внимание—-пошебетают тут на сайте и все. Надо в рамках закона собрать народ и поднять вопрос
Аа, проблема решается легко. Хозяин этого бизнеса должен обязать всех водил поставить на свои авто датчики регистраторы ограничения скорости свыше 90 км. Вечером проверка, нарушил скоростной режим-штраф 100 тыс тг в этот день и давай дасвидания с этой работы. И так же насчёт сотового, просто поднять штраф за разговоры по сотовому на ходу до 500 тыс тг, во второй раз миллион! И 10% из этой суммы анонимно тому кто пришлёт фото или видео разговаривающего любого водителя любого авто на определённый сайт. Так и порядок будет и гос.бюджет значительно пополнят. Не терпимо поговорить по сотовому, съезжай с дороги, остановись и болтай.