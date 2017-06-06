Выжившая в ДТП на аксайской трассе рассказала подробности трагедии (видео)

По словам выжившей пассажирки, водитель минивена дважды за время поездки создавал опасную ситуацию на дороге.

Жительница Аксая Марина Рогова, была пассажиром в красном «Фольксвагене Шаран», водитель которого допустил лобовое столкновение с другим минивеном на маршруте «Уральск-Аксай» в минувшую пятницу,2 июня. По ее словам, в день трагедии она уезжала из Уральска к себе домой, в Аксай.

— Я приехала на вокзал и там стала спрашивать какой из «Шаранов» отъезжает по очереди. Нас было трое, а в отъезжающем минивене, который нам указали, было только одно место. Тут к нам подошел молодой парень и сказал, что следующий в очереди — его «Шаран» и мы сели в его машину. Как только мы выехали из города, он поехал очень быстро. Всю дорогу водитель очень часто отвлекался на разговоры по телефону. На станции Пойма, когда мы подъехали к железнодорожному переезду, выстроилась большая очередь машин, так как переезд был закрыт из-за приближающегося поезда. Наш водитель сначала вроде бы замедлился, но потом стал объезжать стоящие машины по встречке и перед самым переездом резко ускорился и проскочил перед поездом. Сам момент ДТП я помню, но там все случилось быстро. Я увидела, как к нам на встречу резко приближается темная машина, и после этого был страшный удар. Мы вылетели в кювет, и машина опрокинулась. Несколько секунд после этого в машине стояла мертвая тишина. А потом стали останавливаться попутные машины, и кто-то нас стал вытаскивать из салона машины. Помню, что наш «Шаран» загорелся и кто-то его тушил огнетушителем. Нас всех положили на траву, и люди поставили нашу машину на колеса, — рассказала Марина Рогова. — У меня сильно болели ноги и грудная клетка.

Марина Рогова сообщила об этом во время пресс-конференции родственников погибших и пострадавших в этом ДТП в офисе «Уральской недели», 6 июня.

Женщина ехала в красном «Шаране» вместе с 20-летней Салтанат Адиловой, студенткой уральского медколледжа, которая после экзамена возвращалась домой в Аксай. Дядя Салтанат Саясат Адилов, выступая перед журналистами, сказал, что родственники погибших и пострадавших в этом ДТП объединились, чтобы поставить перед властями принципиальные вопросы по безопасности пассажирских перевозок.

— Мы требуем от властей, чтобы они навели порядок с «Шаранами». Мы не требуем их отменить (это невозможно), но можно же навести дисциплину. Можно установить GPS треккеры, камеры, поставить на дороге скоростемеры. Это первое. Второе, не менее важное, мы требуем привести в порядок дорогу между Бурлином и Уральском. На этой дороге идёт постоянный, непрекращающийся ямочный ремонт, ухабы. Кто-то же должен за это отвечать! Почему никто из «Казахавтожола» не привлечен к ответственности? Я это говорю не только потому, что потерял родного человека. Как бы мы не рыдали, мертвых уже не вернешь, но власти должны позаботиться о живых. Почему у нас всё всегда должны доводить до трагедии? Это же не первый случай на этой дороге и с этими же «Шаранами»? — сказал Саясат Адилов.