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Опубликовано: Вт, Июн 6th, 2017
2 857 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Выжившая в ДТП на аксайской трассе рассказала подробности трагедии (видео)

По словам выжившей пассажирки, водитель минивена дважды за время поездки создавал опасную ситуацию на дороге.

Марина Рогова выжила в автокатастрофе на трассе «Уральск-Аксай», где погибли сразу пятеро человек.

Жительница Аксая Марина Рогова, была пассажиром в красном «Фольксвагене Шаран», водитель которого допустил лобовое столкновение с другим минивеном на маршруте «Уральск-Аксай» в минувшую пятницу,2 июня. По ее словам, в день трагедии она уезжала из Уральска к себе домой, в Аксай.

— Я приехала на вокзал и там стала спрашивать какой из «Шаранов» отъезжает по очереди. Нас было трое, а в отъезжающем минивене, который нам указали, было только одно место. Тут к нам подошел молодой парень и сказал, что следующий в очереди — его «Шаран» и мы сели в его машину. Как только мы выехали из города, он поехал очень быстро. Всю дорогу водитель очень часто отвлекался на разговоры по телефону.  На станции Пойма, когда мы подъехали к железнодорожному переезду, выстроилась большая очередь машин, так как переезд был закрыт из-за приближающегося поезда. Наш водитель сначала вроде бы замедлился, но потом стал объезжать стоящие машины по встречке и перед самым переездом резко ускорился и проскочил перед поездом. Сам момент ДТП я помню, но там все случилось быстро. Я увидела,  как к нам на встречу резко приближается темная машина, и после этого был страшный удар. Мы вылетели в кювет, и машина опрокинулась. Несколько секунд после этого в машине стояла мертвая тишина. А потом стали останавливаться попутные машины, и кто-то нас стал вытаскивать из салона машины. Помню, что наш «Шаран» загорелся и кто-то его тушил огнетушителем. Нас всех положили на траву, и люди поставили нашу машину на колеса, — рассказала Марина Рогова. — У меня сильно болели ноги и грудная клетка.

Тот самый автомобиль, в котором ехала Марина Рогова и погибшая 20-летняя Салтанат Адилова, студентка медколледжа.

Марина Рогова сообщила об этом во время пресс-конференции родственников погибших и пострадавших в этом ДТП в офисе «Уральской недели», 6 июня.

Женщина ехала в красном «Шаране» вместе с 20-летней Салтанат Адиловой, студенткой уральского медколледжа, которая после экзамена возвращалась домой в Аксай. Дядя Салтанат Саясат Адилов, выступая перед журналистами, сказал, что родственники погибших и пострадавших в этом ДТП объединились, чтобы поставить перед властями принципиальные вопросы по безопасности пассажирских перевозок.

— Мы требуем от властей, чтобы они навели порядок с «Шаранами». Мы не требуем их отменить (это невозможно), но можно же навести дисциплину. Можно установить GPS треккеры, камеры, поставить на дороге скоростемеры. Это первое. Второе, не менее важное, мы требуем привести в порядок дорогу между Бурлином и Уральском. На этой дороге идёт постоянный, непрекращающийся ямочный ремонт, ухабы. Кто-то же должен за это отвечать! Почему никто из «Казахавтожола» не привлечен к ответственности? Я это говорю не только потому, что потерял родного человека. Как бы мы не рыдали, мертвых уже не вернешь, но власти должны позаботиться о живых. Почему у нас всё всегда должны доводить до трагедии? Это же не первый случай на этой дороге и с этими же «Шаранами»? — сказал Саясат Адилов.

7 комментариев
  1. HumptyDumpty says:
    6 июня 2017 в 17:37

    подайте в суд на всех ,кто несёт ответственность за этот участок дороги,включая госчинуш.

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    • набухался в выходные says:
      6 июня 2017 в 20:34

      Будет идеальная дорога, будут умудрятся лететь за 250 км час. Человеческий фактор однако

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  2. Alex says:
    6 июня 2017 в 17:39

    СПС МЕСТНЫМ ГАЙЦАМ КОТОРЫЕ ПОКРЫВАЮТ ВСЮ ЭТУ ШАРАШКУ

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  3. Тут says:
    6 июня 2017 в 18:15

    Согласна с дядей!!! Дорога ужасная!!! порядок давно надо навести. Только в статье написано 5 человек погибло???? вроде бы ранее говорили о четверых????

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    • 95-96 says:
      6 июня 2017 в 19:26

      Дело не в дороге. Другие же ездят без аварий. Сделают хорошую дорогу, так там вообще все летать будут. У нас же молодежь не может спокойно ездить, обязательно быстро, с ветерком, так, чтобы все на него оглядывались и говорили:»Вот смотрите, какой ас!»

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  4. конь в пальто says:
    6 июня 2017 в 19:26

    согласен с мужиком, их стихийных перевозчиков не истребиш пока есть спрос—-но безопасность на ноле. А вот ею безопасностью пренебрегать никак. но чинушам пох—их дети на шаранах не ездят. А тем же гайцам с федоровки тоже че предьявиш? они по тихому мают—-ведь перекрыть тему не по силам. Пока народ толпой не встанет—-на проблему никто не обратит внимание—-пошебетают тут на сайте и все. Надо в рамках закона собрать народ и поднять вопрос

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  5. набухался в выходные says:
    6 июня 2017 в 20:32

    Аа, проблема решается легко. Хозяин этого бизнеса должен обязать всех водил поставить на свои авто датчики регистраторы ограничения скорости свыше 90 км. Вечером проверка, нарушил скоростной режим-штраф 100 тыс тг в этот день и давай дасвидания с этой работы. И так же насчёт сотового, просто поднять штраф за разговоры по сотовому на ходу до 500 тыс тг, во второй раз миллион! И 10% из этой суммы анонимно тому кто пришлёт фото или видео разговаривающего любого водителя любого авто на определённый сайт. Так и порядок будет и гос.бюджет значительно пополнят. Не терпимо поговорить по сотовому, съезжай с дороги, остановись и болтай.

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