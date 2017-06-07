Погода +16oC
$312.65
352.14
5.52
Опубликовано: Ср, Июн 7th, 2017
630 Главная тема / ЗКО / Картина дня

«Жайыктеплоэнерго» взяло кредит на 75 миллионов тенге

С прошлой пятницы АО «Казтрансгазаймак» отключил подачу газа к Уральской ТЭЦ за долги в размере 335 миллионов тенге. До сегодняшнего дня горячую воду для подачи в квартиры подогревали резервным мазутом.

Об этом «УН» сообщил генеральный директор Мурат Байменов.

— У нас накопился долг перед АО «Казтрансгазаймак» в размере 335 миллионов тенге, — говорит Мурат Байменов. – Но просроченный долг из этих 335 только 195 миллионов тенге.  Для этого нам пришлось взять кредит в банке на 75 миллионов тенге, а также собрать долги с потребителей, чей долг составляет более 10 тысяч тенге. Сейчас нас подключили к газу.

Мурат Байменов отметил, что АО «Жаиктеплоэнерго» не всегда может оплатить за газ, так как им должны потребители.

— Сейчас долг потребителей составляет 680 миллионов тенге, — говорит Мурат Байменов. – Население постепенно отдаёт долги, а мы идем им навстречу, наняли медиатора, чтобы не доводить дело до суда.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. набухался в выходные says:
    7 июня 2017 в 17:24

    Вот, я же уже писал, что нельзя вообще штрафовать ни компании ЖКХ, ни их руководителей, ибо штрафы они платить будут из наших отчислений, а не из своих карманов. Теперь, в будущем будут ссылаться на большие долги и поднимут тарифы для нас. Нельзя у нас монополистов наказывать деньгами, только благодарить и благодарить.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-07
Утром16 ℃
Днем16 ℃
Вечером15.79 ℃
Ночью11.85 ℃
Влажность46 %
ДавлениеhPa 1018.47
Скорость ветра4.51 м/с
2017-06-08
Утром15.39 ℃
Днем21.58 ℃
Вечером20.86 ℃
Ночью14.91 ℃
Влажность58 %
ДавлениеhPa 1018.32
Скорость ветра4.67 м/с