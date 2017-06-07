«Жайыктеплоэнерго» взяло кредит на 75 миллионов тенге

С прошлой пятницы АО «Казтрансгазаймак» отключил подачу газа к Уральской ТЭЦ за долги в размере 335 миллионов тенге. До сегодняшнего дня горячую воду для подачи в квартиры подогревали резервным мазутом.

Об этом «УН» сообщил генеральный директор Мурат Байменов.

— У нас накопился долг перед АО «Казтрансгазаймак» в размере 335 миллионов тенге, — говорит Мурат Байменов. – Но просроченный долг из этих 335 только 195 миллионов тенге. Для этого нам пришлось взять кредит в банке на 75 миллионов тенге, а также собрать долги с потребителей, чей долг составляет более 10 тысяч тенге. Сейчас нас подключили к газу.

Мурат Байменов отметил, что АО «Жаиктеплоэнерго» не всегда может оплатить за газ, так как им должны потребители.

— Сейчас долг потребителей составляет 680 миллионов тенге, — говорит Мурат Байменов. – Население постепенно отдаёт долги, а мы идем им навстречу, наняли медиатора, чтобы не доводить дело до суда.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА