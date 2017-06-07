Родственники погибших в ДТП утверждают, что у их близких пропали ценные вещи

Когда родные забирали погибших женщин из больниц, на них уже не было золотых украшений, а у одной из них в кармане не было денег и сотового телефона.

Об этом родственники погибших в ДТП на трассе «Уральск-Аксай» рассказали вчера, 6 июня, во время пресс-конференции в офисе «Уральской недели».

— Наша Айнагуль всегда носила золотые серьги и два кольца. Она никогда их не снимала, — сказала Нургаль Купреева, сестра погибшей Айнагуль Есмадьяровой. — И кто ее последний видел, говорят, что она была в украшениях. Мы думали сначала, что их в больнице сняли, когда оказывали медпомощь. Но когда мы ездили за вещами, нам сказали, что на ней ничего не было.

— Это что получается? Люди лежат все в крови на траве, а кто-то снимает с них золото и обчищают карманы? Это как можно? – плакала Ис Доскалиева, тётя Есмадьяровой. – У Айгуль сумка была новая, а после аварии замок на ней оказался выдранный!

Мародерство на месте аварии подтвердил и другой родственник – Саясат Адилов, дядя погибшей 20-летней Салтанат Адиловой.

— У нее пропал сотовый телефон и деньги, которые лежали в кармане. После того, как нам сообщили о трагедии, мы поехали в больницу. Когда туда приехали, телефон был уже отключен. В итоге мы его не нашли, — рассказал Саясат Адилов.

В ДВД области сообщили, что сегодня в Бурлинское РОВД обратился родственник погибшей Саясат Адилов, с заявлением о пропаже денег, сотового телефона и золотого браслета по факту кражи, возбуждено уголовное дело по статье 188 — 1 ук рк.

Екатерина ЛИТВЯКОВА