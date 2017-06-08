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Опубликовано: Чт, Июн 8th, 2017
399 ЗКО / Картина дня

Чемпионкой Азии стала таэквондистка из Уральска (Фото, видео)

В поединках Лиана Кушкеева победила всех своих соперниц и стала лучшей на чемпионате Азии среди кадетов.

Об этом сообщил старший тренер области по таэквондо WTF Арслан Ордабаев.

Чемпионат Азии среди кадетов проходит в эти дни в городе Хошимин (Вьетнам).

— Лиана выступала в весовой категории 51 килограмм, — рассказал Арслан Ордабаев. – Она победила спортсменок из Вьетнама – со счетом 19:10, Иордании – со счетом 10:4 и Ирана – со счетом 15:14.

Отметим, что в середине мая уральская таэквондистка стала бронзовым призером международного турнира в Москве. А в апреле этого года она выиграла чемпионат Казахстана.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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