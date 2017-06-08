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Опубликовано: Чт, Июн 8th, 2017
75 Мир

Лидер Туркмении отменил бесплатные воду, электричество и газ

Об этом стало известно в среду, 7 июня

Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов велел населению распрощаться с бесплатными электричеством, водой и природным газом, доставшимися в наследство от предшественника, передает Reuters. Об этом сообщили 7 июня государственные СМИ, что может указывать на финансовые трудности, с которыми столкнулось правительство. Около года назад Ашхабад, крупнейший в Центральной Азии экспортер газа из-за падения доходов ограничил доступ к иностранной валюте для компаний и физлиц.

5,5 млн жителей Туркмении 24 года получали электричество и природные ресурсы даром, хотя и с ограничениями. До 2014 в стране был бесплатен бензин (до 120 литров в месяц).

По сообщению госинформагентства TDH, глава государства на заседании правительства назвал такой порядок предоставления социальных льгот неэффективным и пообещал сохранить их только тем, кто действительно нуждается.

Экспорт природного газа из Туркмении сократился с тех пор, как Россия, некогда основной покупатель этого топлива, объявила о прекращении закупок в январе 2016. В декабре 2016 другой импортер, Иран, обвинил Ашхабад в прекращении поставок из-за спора о платежах.

В итоге единственным импортером газа остался Китай, закупавший примерно 35-40 млрд кубометров в год.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, дефицит государственного бюджета Туркмении сохранится в 2017 третий год подряд и составит 0,7% ВВП, и только в следующем году страна вернется к бюджетному профициту. Государственные доходы, как ожидается, составят в текущем году 12,4% ВВП, что на 17,9% ниже, чем в 2014, когда экспорт газа был вблизи пиковых значений.

Forbes.kz

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