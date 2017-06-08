Прокуратура ЗКО взяла на особый контроль ход расследования по ДТП на трассе «Уральск-Аксай»

Кроме того, прокуроры проверят деятельность пассажироперевозчика, осуществляющего междугородние рейсы по маршруту «Уральск-Аксай» на предмет обеспечения им безопасности дорожного движения пассажиров.

— Прокуратура области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии, имевшем место 2 июня 2017 года на 77 км автодороги «Подстепное-Федоровка- граница РФ», — сделала заявление пресс-служба прокуратуры ЗКО.- По данному факту, повлекшему смерть четырёх человек и причинение телесных повреждений 10-ти пострадавшим, начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 Уголовного Кодекса РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По указанию прокуратуры области 06.06.2017 г. уголовное дело принято в производство Управления дознания ДВД ЗКО, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

В части кражи имущества пострадавших расследование по ст. 188 ч.1 УК РК проводится ОВД Бурлинского района.

Прокуратура области ход расследования уголовных дел взяла на особый контроль.

Людмила КАЛАШНИКОВА