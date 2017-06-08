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Опубликовано: Чт, Июн 8th, 2017
47 Мир

В Туркмении отменили бесплатную воду, газ и электричество

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил об отмене всех льгот в своей стране. В частности, население республики больше не будет бесплатно получать газ, воду и электричество. По словам главы государства, такие послабления останутся только для некоторых слоев населения, которые действительно в них нуждаются. Бердымухамедов считает, что одаривать всех этим благом нецелесообразно. Между тем, по неофициальным данным, в этой закрытой республике безработица составляет около 60%.

mk.ru

 

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