В Туркмении отменили бесплатную воду, газ и электричество

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил об отмене всех льгот в своей стране. В частности, население республики больше не будет бесплатно получать газ, воду и электричество. По словам главы государства, такие послабления останутся только для некоторых слоев населения, которые действительно в них нуждаются. Бердымухамедов считает, что одаривать всех этим благом нецелесообразно. Между тем, по неофициальным данным, в этой закрытой республике безработица составляет около 60%.

mk.ru