В Уральске массово начинают ремонтировать дороги

В своём официальном блоге аким города Нариман Турегалиев написал, что будут отремонтированы 70 километров городских дорог. Эти работы начнутся буквально со дня на день — как обещает аким, в июне месяце.

Основной объем работ планируется произвести за счет средств компании- недропользователя КПО б.в.

Ремонт пройдёт на следующих улицах города: ул.М.Маметовой (от ул.Неусыпова до ул.Петровского);

ул.Курмангазы (от ул.Молдагуловой до ул.Пугачева);

ул.Гагарина (от ул.С.Датова до п/п «2-ая база»);

ул.Чагано-Набережная (от ул.Сарайшык до ул.Жангир хана);

пр.Абулхаир хана (от ул.С.Датова до ул.Кызылжарская);

ул.Жангир хана (от ул.Чагано-Набережная до границ г.Уральск).

Срок начала ремонтных работ июнь месяц 2017 года.

— В текущем году также планируется завершение переходящих объектов, начатых в 2015-2016 годах: капитальный ремонт проспекта Достык-Дружбы — ул.Шевченко, ул.Исаева; реконструкция ул.Ихсанова и строительство внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах, — отметил Нариман Турегалиев. — На данный момент уже производятся ремонтные работы по улицам Азербайджанская, 4-ая Линейная, Деповская, Восточная, Урдинская.

«УН» направила официальный запрос на имя акима Уральска с просьбой озвучить все суммы, которые будут затрачены на ремонт дорог в городе, а также назвать все фирмы-подрядчиков, которые будут приводить в чувство обозначенные выше дороги.

Отдельно мы поинтересовались у Наримана Турегалиева и в компании КПО б.в.. по какой причине был расторгнут договор на ремонт дороги по проспекту Достык-Дружба с ТОО «АзияТехСтрой» и кто продолжит ремонтные работы на главной улице города, которые уже переросли в унылый долгострой. Полученные ответы мы опубликуем на нашем сайте.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Инфографика по дорогам (взята с сайта акимата г. Уральска)