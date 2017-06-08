В Уральске появились мошенники — «продавцы квартир»

Они размещают объявления о продаже квартир с заведомо низкой ценой и просят желающих купить эту недвижимость перечислять деньги на счёта, открытые в России.

Об этом «УН» сообщил директор риэлторского агентства «Контакт» Сайлаубек Ескалиев.

— Уже несколько месяцев на интернет-порталах по продаже недвижимости фигурируют объявления о продаже квартир в привлекательных для горожан районах Уральска, – рассказал Сайлаубек Ескалиев. – Цены на эти квартиры на 20-30% ниже рыночных. Эту особенность сами продавцы квартир объясняют тем, что они переехали из Уральска в Россию, спешно хотят продать недвижимость, поэтому снижают его стоимость. Автор нескольких таких объявлений даёт одинаковую легенду – он военный, живёт в Хабаровске и продаёт в Уральске квартиру с хорошим ремонтом и престижную иномарку. Фото квартир выставлены очень качественные: видно, что ремонт в них, действительно, сделан дорогой.

По словам риэлтора, он решил провести своё собственное небольшое расследование и списался с автором одного из таких объявлений.

— Продавец сразу отослал меня по ссылке на письмо, где значится, что я должен открыть счёт в России и перевести на него задаток за квартиру, – рассказывает Сайлаубек Ескалиев. – Мои просьбы показать квартиру этот продавец просто игнорировал. Из этого я понял, что никаких реальных квартир у него нет, а просьба перечислить задаток на банковский счёт – это афёра.

Ескалиев советует уральцам: не поддавайтесь провокации, не высылайте деньги ни на какие счета в заграничных банках за якобы продаваемую квартиру.

— Прежде чем купить квартиру, нужно обязательно её увидеть, встретиться с продавцом лицом к лицу, — объясняет риэлтор. – Всегда будьте бдительны при покупке квартиры, не впадайте в ажиотаж. Если продавец предлагает дать ему задаток перед оформлением сделки купли-продажи жилья, сразу отказывайтесь – это требование незаконно.

Людмила КАЛАШНИКОВА